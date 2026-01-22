Youngster zurück aus Regionalliga: Zwei Transfers bei Bezirksliga-Spitzenreiter WSV

„Unser Trainingsplatz ist schneefrei, ich habe ihn getestet, und Montag geht’s los mit der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde“, hatte WSV-Trainer Josef Heilmeier am Samstag im Gespräch mit der Heimatzeitung angekündigt. Für Heilmeier „müssen sechs Wochen Vorbereitung schon drin sein, ehe es am 1. März mit dem Derby gegen Langengeisling ernst wird“.

Sa., 31.01.2026, 13:00 Uhr SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen Peterskirchen Peterskirchen 13:00 PUSH

Seinen Burschen hatte er vor dem offiziellen Trainingsauftakt „ein paar Zehn-Kilometerläufe als Vor-Vorbereitung“ ins Programmheft geschrieben. Fünf Testspiele sind geplant, los geht es damit kommenden Sonntag beim TSV Ebersberg aus der Bezirksliga Ost auf dessen Kunstrasenplatz. Zwei weitere Tests gegen Peterskirchen, ebenfalls Bezirksliga Ost, und Kreisligist Lengdorf finden auf Kunstrasen in St. Wolfgang statt. Sparringspartner sind noch Miesbach und Dorfen, beide aus der Bezirksliga Ost. „Gegen Dorfen im letzten Test am 21. Februar möchten wir auf unserem Naturrasen spielen“, ist Heilmeiers Wunsch.

So., 25.01.2026, 14:00 Uhr TSV Ebersberg Ebersberg SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen 14:00 PUSH

Regionalliga-Rückkehrer Alexy und Simml verstärken Bezirksliga-Spitzenreiter Walpertskirchen

Mit Buchbach-Rückkehrer Adrian Alexy und Tom Simml vom FC Finsing gibt es zwei Neuzugänge beim Aufsteiger und Tabellenführer der Bezirksliga Nord. Heilmeier: „Die beiden tun uns wirklich gut, vorne hatten wir im Verlauf der Hinrunde durch unsere Verletzungsausfälle einige Zeit nur vier Mann für drei Positionen.“ Die Rückkehr des 20-jährigen Eigengewächses Alexy hatte sich zum Ende der Herbstrunde schon angedeutet, überraschender ist der Wechsel des 21-jährigen Simml. Der sammelte als 18-Jähriger mit Finsing schon Bezirksligaerfahrung. In den letzten beiden Spielzeiten in der Kreisliga brachte er es auf 27 Treffer.

Heilmeier zu dieser Personalie: „Er wollte weg, Finsing war kooperativ, einige Vereine waren interessiert – und wir sind froh, dass er bei uns ist.“ Wobei Heilmeier erklärt, dass mit ausschlaggebend auch Simmls Schwager Andreas Stangl war. Der war bis 2023 Spieler und auch Sportlicher Leiter beim WSV. Wieder einsatzfähig sind Raphael Hösl und der lange verletzte Torhüter Deniz Erden. „Julian Jaros und Florian Rauch müssen erst wieder reinfinden“, ist der Trainer bei dem lange ausgefallenen Duo noch vorsichtig, „bei Bene Schuler wird es mindestens bis April dauern“. Mit Nils Pallares Basullas und Georg Schuler hat Heilmeier zwei 18-Jährige im Vorbereitungskader: „Wenn sie es gut machen, schmeiß‘ ich sie auch im Ernstfall rein.“

Tabellenführer vor den restlichen zwölf Frühjahrsspielen, die sind dann auch für einen Aufsteiger wohl nicht mehr die vielzitierten Bonusspiele. Da windet er sich wieder, der Josef Heilmeier: „Für uns ist diese ganze Saison ein Bonus, aber alles kann, und nichts muss.“ Er stellt klar: „So erfolgreich sein wie möglich, das ist unser Ziel, und kampflos geben wir nichts von dem her, was wir uns erarbeitet haben“ – wobei ihm das Wort Landesliga nicht zu entlocken ist. Vielmehr weist er immer wieder darauf hin, „wie schwer es gleich zum Frühjahrsauftakt gegen Langengeisling werden wird“.

Die achte Saison ist der 42-jährige Ur-Walpertskirchener bei seinem WSV jetzt Trainer. „So wie ich auf diese Frühjahrsrunde brenne und wie die Spieler gerne ins Training kommen und offen für mich sind, muss noch lange nicht Schluss sein mit meiner Trainertätigkeit. Aber sich immer wieder mal zu hinterfragen, gehört auch dazu“, sagt der Coach.