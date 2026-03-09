Youngster wird zum Matchwinner – Baumberg mit erstem Sieg des Jahres

„Der Gegner hat uns alles abverlangt und gehörte bisher zu den stärksten Teams der Liga. Der erste Sieg im neuen Jahr war absolut wichtig für den Kopf und das Selbstvertrauen. ‚Schwabi‘ war der Mann des Tages“, fasste El Halimi die spannenden 94 Minuten zusammen, während sein Gegenüber schlichtweg enttäuscht war: „Wir haben uns heute in wichtigen Aktionen ziemlich dumm angestellt. Wir hatten heute einmal im Leben die große Chance, in Baumberg zu gewinnen, mussten eigentlich hier punkten, aber am Ende stehen wir mit leeren Händen da“, meinte ein ratloser Cornelissen.

Einziger Wermutstropfen für die SFB: Die Verletzungen von Sitter, Ben Harneid und Mandt. Eine neue Ansetzung gibt es zudem für das zuletzt verlegte Nachholspiel gegen den KFC Uerdingen: Am Mittwoch, 18. März soll es nun Am Kielsgraben so weit sein.