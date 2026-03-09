Youngster wird zum Matchwinner – Baumberg mit erstem Sieg des Jahres

Am 22. Spieltag feierten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg den ersehnten Befreiungsschlag. Im Heimspiel gegen den zuvor punktgleichen Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop gelang der Mannschaft von Trainer Salah El Halimi im zweiten Rückrunden-Heimspiel der eminent wichtig erste Dreier in diesem Jahr, der angesichts der anderen Resultate ungeheuer wertvoll ist. Die Baumberger kletterten mit nun 29 Punkten auf den zehnten Platz und haben derweil den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf vier Zähler ausgebaut.
El Halimi modifizierte seine Startelf gegenüber der 2:4-Niederlage bei der Holzheimer SG gleich auf fünf Positionen – für Shoyo Akaogi, Enis Vila, Florian Haderer, Simone Lo Castro und Batuhan Özden rückten Sertan Yigenoglu, Al-Hassan Turay, Louis Klotz, André Mandt und Neuzugang Burak Gencal in die Anfangsformation. Die Gäste erwiesen sich als der erwartet starke Gegner und versteckten sich zu keiner Phase eines höchst abwechslungsreichen Duells.
In der siebten Minute landete ein weiter Einwurf von der linken Seite an Freund und Feind vorbei bei Torjäger Dominik Stukator, der per artistischem Fallrückzieher seinen achten Saisontreffer erzielte – 0:1 aus Sicht der Sportfreunde. Der frühe Rückstand warf nicht nur die Taktik über Bord, sondern es war danach auch eine gewisse Verunsicherung in den Aktionen der Hausherren spürbar. Nach einer Viertelstunde spielte Sturmtank Yannick Reiners auf der rechten Seite auf Elias Brechmann – dessen scharfe Hereingabe hätte beinahe zu einem Eigentor geführt – Turay lenkte den Ball knapp über die Querlatte des Gehäuses von SFB-Keeper Daniel Schwabke (15.), der einen absoluten Sahnetag erwischt hatte.
Fünf Minuten später startete Tim Bönisch einen Sololauf von der Mittellinie auf das SFB-Tor zu, doch Schwabke blieb im Eins-gegen-Eins-Duell nach einem tollen Reflex der Sieger (20.). Erst in der 29. Minute prüfte Mandt den sicheren Adler-Torwart Nils Reiners, der den Schuss aber problemlos entschärfte.
Enorm wichtig: In der 45. Minute setzte sich Kapitän Klotz auf der linken Angriffsseite gekonnt durch und spielte in den Strafraum: Gencal wurde sehr zum Ärger von DJK-Coach Marcel Cornelissen von Steffen Herzog von den Beinen geholt. „Das war total unnötig, auch weil der Stürmer mit dem Rücken zu unserem Tor stand“, schimpfte er und raufte sich ungläubig die Haare. Den fälligen Elfmeter verwandelte Mandt in sicherer Manier zum 1:1 in die linke untere Ecke – Reiners war nach rechts unterwegs.
Direkt danach pfiff der umsichtige Schiedsrichter zur Pause. Nach dem Wechsel änderte sich das Bild, denn jetzt diktierten die Gastgeber das Geschehen – Spielgestalter Robin Hömig schickte auf links den durchgestarteten Klotz, der das linke Außennetz traf (52.). Akaogi, der für den verletzten Denis Sitter ins Spiel gekommen war, verfehlte zweimal in aussichtsreichen Positionen (55./60.).
Die Gäste blieben dennoch stets gefährlich: Zweimal rettete Schwabke gegen Joel Zwikirsch (78.) und Brechmann (79.) in bravouröser Manier, bevor der große Auftritt des eingewechselten Lo Castro kam: Der 19-Jährige packte aus halblinker Position einen Hammer aus und schweißte das Spielgerät in das linke untere Eck – 2:1 (82.). In der Nachspielzeit hielt Schwabke mit einer Monsterparade gegen Fynn Rauschtenberger den Sieg fest (90.+2).
„Der Gegner hat uns alles abverlangt und gehörte bisher zu den stärksten Teams der Liga. Der erste Sieg im neuen Jahr war absolut wichtig für den Kopf und das Selbstvertrauen. ‚Schwabi‘ war der Mann des Tages“, fasste El Halimi die spannenden 94 Minuten zusammen, während sein Gegenüber schlichtweg enttäuscht war: „Wir haben uns heute in wichtigen Aktionen ziemlich dumm angestellt. Wir hatten heute einmal im Leben die große Chance, in Baumberg zu gewinnen, mussten eigentlich hier punkten, aber am Ende stehen wir mit leeren Händen da“, meinte ein ratloser Cornelissen.
Einziger Wermutstropfen für die SFB: Die Verletzungen von Sitter, Ben Harneid und Mandt. Eine neue Ansetzung gibt es zudem für das zuletzt verlegte Nachholspiel gegen den KFC Uerdingen: Am Mittwoch, 18. März soll es nun Am Kielsgraben so weit sein.