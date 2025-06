Youngster und Baller League Spieler Fabio Dessi wechselt von Sterkrade

Der 19 jährige Fabio Dessi bringt jungen Schwung auf den Platz, den er zuletzt bei Sterkrade 06/07 in seinem ersten Seniorenjahr gezeigt hat. In der Bezirksliga Gruppe 5 kam er laut Fupa und Kicker auf 8 Scorerpunkte in der Saison 24/25. Der schnelle Flügelspieler kickte auch für Hollywood United in der ersten Baller League Saison als Wild Card Player mit.

Ausgebildet bei namhaften Vereinen, wie unter anderem Rot-Weiss Oberhausen, Arminia Klosterhardt und Hamborn 07 wird Dessi nächstes Jahr die Herausforderung bei SV RW Deuten in der Landesliga annehmen.