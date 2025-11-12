Youngster trifft dreifach: Grünwald demontiert Garmisch-Partenkirchen

Zwischenziel erreicht. Der TSV Grünwald schlägt nach Murnau auch das nächste Team aus dem Oberland. Nach dem 3:0 auf dem heimischen Kunstrasen gelang auf dem Kunstrasen in Garmisch-Partenkirchen der nächste deutliche Erfolg.

Drei Tore in drei Minuten: Grünwald antwortet nach Garmischer Ausgleich doppelt

„Oberstes Ziel ist nachzulegen“, hatte Grünwalds Trainer Sebastian Koch im Vorfeld die Marschrichtung vorgegeben und seine Mannschaft lieferte. Nach 21 Minuten besorgte Felix Triftshäuser die Führung. Die Gäste antworteten prompt. Die Garmischer Lebensversicherung Jonas Poniewaz traf in der 28. Minute zum Ausgleich.

Wer jetzt auf einen offenen Schlagabtausch hoffte, wurde enttäuscht. Stattdessen drehte der Favorit auf. Nach schöner Kombination über Marcel Kosuch und Daniel Leugner schoss Michael Hutterer nur Sekunden später zur erneuten Grünwalder Führung ein, ehe Triftshäuser einen Augenblick danach das 3:1 (30.) nachlegte. Der 20-jährige Sommerneuzugang hatte damit aber noch nicht genug. Kurz nach der Pause traf Triftshäuser ein drittes Mal. Sein viertes Saisontor war zugleich das letzte.

Garmisch-Partenkirchen bleibt im Tabellenkeller der Landesliga Südost

Während der TSV Grünwald den Abstand auf die Bayernliga-Aufstiegsränge auf zwei Punkte verkürzt, bleibt es in Garmisch-Partenkirchen zappenduster. Mit 14 Zählern nach 19 Spielen rangiert der 1. FC auf einem direkten Abstiegsplatz.

1.FC Garmisch-Partenkirchen – TSV Grünwald 1:4

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Nicolai Bierling, Elian Schmitt, Philippe Schulz (78. Moritz Schwarz), Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf (85. Vincent Finkert), Lucas Pfefferle (80. Robin Reiter), Philipp Solleder (83. Patrik Cerovečki), Jonas Poniewaz, Lukas Ende (62. Gabriel Taffertshofer) - Trainer: Stefan Schwinghammer

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck (67. Leander Bublitz), Clemens Kubina, Daniel Leugner, Michael Hutterer, Felix Triftshäuser, David Keller, Marcel Kosuch (73. Min-Kook Park), Laris Stjepanovic - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 68

Tore: 0:1 Felix Triftshäuser (21.), 1:1 Jonas Poniewaz (28.), 1:2 Michael Hutterer (29.), 1:3 Felix Triftshäuser (30.), 1:4 Felix Triftshäuser (50.)