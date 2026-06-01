Youngster trifft bei Debüt – SC St. Tönis verliert trotzdem 2:4 Der SC St. Tönis verliert beim SV Sonsbeck 2:4 und beendet die Saison auf Platz fünf. Trainer Kastrati hofft nun auf einen versöhnlichen Abschluss gegen den VfB Hilden. von RP / Uwe Worringer · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der SC St. Tönis brachte aus Sonsbeck nichts Zählbares mit, weil der Start misslang. – Foto: Bryan Razzeto

Oberligist SC St. Tönis wird die Saison als Tabellenfünfter beenden. Das steht nach dem 33. Spieltag fest, denn nach der 2:4 (1:3)-Niederlage beim SV Sonsbeck am vorletzten Spieltag ist weder nach oben noch nach unten etwas möglich.

Der Sportclub bestätigte damit die gute Performance der letzten Saison, auch wenn er zum fünften Mal in Folge sieglos blieb. Eine Negativserie, die sicher auch den Ereignissen der letzten Wochen geschuldet ist, in denen der Niederrheinpokal und die Teilnahme am DFB-Pokal nicht auszublenden waren. Start in Sonsbeck verschlafen Die Niederlage deutete sich schon in den ersten Minuten an, denn die Gastgeber legten durch zwei Treffer von Klaus Keisers (1./4.) in einer furiosen Anfangsphase einen Blitzstart hin. Zwar verkürzte Yigit Taha Siyak nach Zuspiel von Mario Knops (7.), doch die um den Klassenerhalt kämpfenden Hausherren schlugen durch Niklas Binn direkt zurück (9.). Mit seinem Anschlusstreffer erzielte Siyak bei seinem Debüt direkt einen Treffer. Neben dem 19-jährigen Mittelfeldspieler durfte mit Lukas Noczenski ein weiterer Akteur aus der Zweiten Mannschaft ran. Beide gehören in der nächsten Saison zum Oberliga-Kader. „Mit beiden war ich zufrieden“, sagte Trainer Bekim Kastrati nach dem Spiel.