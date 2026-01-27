Paul Stögbauer (li.) mit FCS-Fußballchef Andreas Dichtleder – Foto: Verein

Youngster Stögbauer und Adu geben FC Salzweg Ja-Wort Der Innenverteidiger kommt vom FC Obernzell-Erlau zum Kreisliga-Spitzenreiter, der Stürmer vom 1. FC Passau

Der FC Salzweg bastelt eifrig an seinen Kader für die kommende Saison. Mit Paul Stögbauer vom Bezirksligisten FC Obernzell-Erlau und Henry Adu vom 1. FC Passau wechseln zwei vielversprechende Jungspunde zum Spitzenreiter der Kreisliga Passau, der sich berechtigte Aufstiegshoffnungen machen darf.

Der beim SV Schalding-Heining ausgebildete Stögbauer kann trotz seiner erst 20 Jahre bereits 44 Bezirksliga-Einsätze vorweisen und hat im Jugendbereich lange Zeit auf Verbandsebene kicken dürfen. Henry Adu ist ebenfalls erst 20 und ein hoffnungsvolles Stürmertalent, das ebenfalls top ausgebildet ist. Im Landesliga-Team des 1. FC Passau kam der Angreifer in der Vorsaison zu elf Kurzeinsätzen, fand in der aktuellen Spielzeit bislang aber überhaupt keine Berücksichtigung mehr. In der "Zweiten" des FCP stellte Adu seine Qualitäten aber unter Beweis und gehört mit elf Treffern zu den Top-Torjägern der Kreisklasse Passau.







Henry Adu (li.) soll das Salzweger Angriffsspiel beleben – Foto: Verein











"Wir waren bereits letztes Jahr an beiden Spielern dran. Nun hat es schließlich geklappt und das freut uns natürlich sehr", frohlockt Andreas Dichtleder, der Spartenleiter des FC Salzweg ist. Nach dem bei der Blöchl-Truppe mit Daniel Brummer und Stefan Holzinger zwei erfahrene Innenverteidiger nächstes Jahr kürzer treten wollen, passt Paul Stögbauer perfekt in die Kaderstruktur. Auf den Stürmerpositionen ist das Team laut Dichtleder derzeit etwas dünn besetzt - mit Adu wird diese Lücke nun geschlossen. Dabei waren laut der Pressemitteilung des FCS nicht nur sportliche Faktoren ein Kriterium, vielmehr besitzen sowohl Stögbauer als auch Adu Freundschaften und alte Bekannte im Salzweger Team. "Alles in allem passt das einfach gut zusammen. Henry und Paul kennen bereits viele unserer Spieler, beide finden unseren Weg gut und passen perfekt zu unserer sportlichen Situation“, meint Dichtleder.