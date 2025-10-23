Youngster Marco Hanser hat beim Laufenburg auf Anhieb eingeschlagen

Der SC Lahr und der SV Niederschopfheim nehmen sich am elften Spieltag in der Fußball-Verbandsliga viel vor. In Pfullendorf und Elzach-Yach sollen die nächsten Punkte her.
Beim Tabellenzweiten SC Lahr will man den Rückstand auf den Spitzenreiter FC Teningen nicht größer werden lassen. Da die Verantwortlichen an der Dammenmühle davon ausgehen, dass der aktuelle Tabellenprimus an diesem Spieltag beim Schlusslicht FC 08 Villingen II gewinnen wird, heißt die eigene Marschroute: Das Auswärtsspiel beim SC Pfullendorf am Samstag, 14 Uhr, soll ebenfalls erfolgreich gestaltet werden. "Ganz klar, wir wollen in Pfullendorf gewinnen", betont der Lahrer Trainer Sascha Schröder. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Die Stimmung beim SV Niederschopfheim (14. Platz/ sieben Punkte) ist vor dem Auswärtsspiel am Samstag, 15 Uhr, bei den SF Elzach-Yach (15 Platz./ fünf Punkte ) von großer Erleichterung geprägt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Zu den unzähligen Daten, die heutzutage bei einem Bundesliga-Spiel erfasst werden, zählt, welcher Fußballer denn der schnellste war. Zuweilen ist das schön zu wissen, aber irgendwann sind die Kandidaten ja bekannt. Interessant wäre es, gäbe es diese Statistik auch in der südbadischen Verbandsliga. Um zu bestätigen, dass Marco Hanser vom SV 08 Laufenburg einer der flinksten Akteure sein muss. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.