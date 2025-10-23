Youngster Marco Hanser hat beim Laufenburg auf Anhieb eingeschlagen

Beim Tabellenzweiten SC Lahr will man den Rückstand auf den Spitzenreiter FC Teningen nicht größer werden lassen. Da die Verantwortlichen an der Dammenmühle davon ausgehen, dass der aktuelle Tabellenprimus an diesem Spieltag beim Schlusslicht FC 08 Villingen II gewinnen wird, heißt die eigene Marschroute: Das Auswärtsspiel beim SC Pfullendorf am Samstag, 14 Uhr, soll ebenfalls erfolgreich gestaltet werden. "Ganz klar, wir wollen in Pfullendorf gewinnen", betont der Lahrer Trainer Sascha Schröder. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.