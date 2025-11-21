Youngster Leo Beecht startet beim FC Cleeberg durch

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Was für ein verrückter Spielverlauf: Zweimal liegt der Fußball-Gruppenligist FC Cleeberg im Heimspiel gegen Eintracht Lollar schon zurück, sieht beim 1:2 kurz vor Schluss schon wie der Verlierer aus. Und zweimal sorgt Leo Beecht für einen Gleichstand – der sich dank seines Spielertrainers Dominik Huisgens sogar noch in einen 3:2-Sieg verwandelt.