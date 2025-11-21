Du wirst automatisch weitergeleitet...

In der vergangenen Saison spielt Leo Beecht (M.) noch für die JSG Schöffengrund/Cleeberg in der A-Junioren-Gruppenliga. Nun wird er immer mehr zur festen Größe bei den Senioren des FC Cleeberg und macht zuletzt mit seinen beiden Toren noch einen 3:2-Sieg gegen Eintracht Lollar möglich. (Archivfoto) © Isabel Althof

Youngster Leo Beecht startet beim FC Cleeberg durch Teaser GL GI/MR: +++ Beim Fußball-Gruppenligisten hat das Talent aus dem eigenen Nachwuchs zuletzt für mächtig Furore gesorgt. So ist der Aufstieg des 19 Jahre alten Volpertshäusers gelaufen +++ Verlinkte Inhalte GL Gießen/Marburg FC Cleeberg Leo Beecht Wetzlar. Was für ein verrückter Spielverlauf: Zweimal liegt der Fußball-Gruppenligist FC Cleeberg im Heimspiel gegen Eintracht Lollar schon zurück, sieht beim 1:2 kurz vor Schluss schon wie der Verlierer aus. Und zweimal sorgt Leo Beecht für einen Gleichstand – der sich dank seines Spielertrainers Dominik Huisgens sogar noch in einen 3:2-Sieg verwandelt. Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.