Youngster für Halberstadt: "Bringt Power, Dynamik und Torgefahr mit"

In den Relegationsspielen wurde Fabian Zeidler zu einem der Aufstiegshelden. Mit insgesamt drei Treffern in beiden Partien gegen den SV Empor Berlin (2:1 und 3:3) schoss der 19-Jährige die A-Junioren des 1. FC Lokomotive Leipzig in die Regionalliga. Künftig geht Zeidler in der Herren-Oberliga auf Torejagd.