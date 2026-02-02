Youngster Eghosa Ogbeide schießt den SC St. Tönis auf Platz zwei

Der SC St. Tönis hat es nach der Pause noch einmal spannend gemacht. – Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis hat seine Serie ungeschlagener Spiele auch zum Jahresauftakt fortgesetzt. Beim Restart der Oberliga gewann das Team von Trainer Bekim Kastrati mit 3:1 (2:0) beim SV Biemenhorst und rückte durch den überraschenden Punktverlust der SpVg Schonnebeck gegen Kellerkind DJK Adler Frintrop (1:1) und die abgesagte Begegnung der Sportfreunde Baumberg gegen den KFC Uerdingen auf den zweiten Tabellenplatz vor. Damit kommt es am nächsten Sonntag an der Gelderner Straße zum Top-Spiel gegen Tabellenführer Ratingen 04/19, der bereits am Freitag im Auftaktspiel gegen den VfB Hilden (1:2) ebenfalls Punkte einbüßte.

Der SC dominierte in Biemenhorst die ersten 45 Minuten und erspielte sich schon in der Anfangsphase erste gute Einschussgelegenheiten. Nach einer Flanke von Jannis Nikoloau stand Eghosa Ogbeide goldrichtig und traf zum 1:0 (11.). Auch beim 2:0 nach Vorarbeit von Maximilian Pohlig und Julian Suaterna-Florez zeigte sich der Youngster treffsicher. Vom Abstiegskandidaten war in der Offensive nicht viel zu sehen, zumal die Gäste in der intensiv geführten Begegnung in der Defensivarbeit eine gute Leistung zeigten. So musste Keeper Simon Sell, der in der Torwartrotation diesmal den Vorzug erhielt, nur einmal eingreifen, zeigte sich aber auf dem Posten (40.) und sicherte den insgesamt verdienten Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause.

Biemenhorst kommt verbessert aus der Pause

Das Kräfteverhältnis änderte sich mit Beginn der zweiten Halbzeit, in der das Schlusslicht den deutlich besseren Start erwischte und sich leidenschaftlich gegen die Niederlage stemmte. Zwei gute Chancen ließen die Gastgeber schon in den ersten Minuten liegen, kamen aber später durch Jeron Weidemann zum Anschlusstreffer (67.). Dem Sportclub gelang dagegen nicht allzu viel, er tat sich im zweiten Durchgang erstaunlich schwer. Mehr als zwei Halbchancen sprangen nicht heraus. Biemenhorst witterte daher weiter seine Chance, nicht leer auszugehen, sodass die Partie bis kurz vor dem Schlusspfiff völlig offenblieb. Mit dem 3:1 in der Nachspielzeit sorgte Nikolaou für die endgültige Entscheidung.