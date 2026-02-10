Youngster Edis Redzic zum Bahlinger SC

Edis Redzic trägt ab sofort das Trikot des Bahlinger SC – Foto: Verein

Der Regionalligist Bahlinger SC hat einen Nachwuchsspieler verpflichtet: Der 19-jährige Mittelfeldakteur Edis Redzic, der die Jugend des SC Freiburg durchlaufen hat, wechselt zum BSC.

Zuletzt spielte der französisch-montenegrinische Doppelstaatsbürger in der Bayernliga bei Türk Gücü München. Zuvor war er fünf Jahre unter anderem in diversen Jugend-Bundesligen für den SC Freiburg aktiv.

Der Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Walter Adam, sagte: "Edis stammt aus Freiburg und hat über einen längeren Zeitraum in der Vorbereitung mittrainiert. Dabei zeigte er, dass er trotz seines jungen Alters bereits viel mitbringt und über ein spannendes Entwicklungspotenzial für die Zukunft verfügt."