Youngster dreht die Partie!!!

Im vorgezogenen Punktspiel vom 15. Spieltag konnte Fichte 3 Big Points einfahren. Im ersten Spielabschnitt merkte man den Kunersdorfer Spieler die Verunsicherung von der vorwöchigen Klatsche gegen Spremberg an. Einfache Bälle kamen nicht beim Mitspieler an. Fichte bemüht nach vorne zu spielen vieles aber zu ungenau. Nach Chancen hätte Fichte zur Pause 2:1 führen müssen. 27. Minute – Beyer setzte sich auf rechts außen stark durch (hätte abschließen können) und legte auf den mitgelaufenen Jan Gulbing quer der aber zu überhastet vorbei am Schliebener Kasten. Postwendend die Gäste Führung per Strafstoß durch Pham. Vorausgegangen ein klares Foulspiel von Mau am Schlieberer Spieler von Veh. Förmlich vom Anstoß weg die riesen Chance für Fichte zum Ausgleich. Nach einer Hagen Flanke in den Gäste Fünfer viel durcheinander am Ende stand am langen Pfosten Dabow frei der den Ball dann aus 5m über das Schliebener Tor setzte. Zur Pause lange Gesichter bei Fichte wegen den unnötigen Rückstand. In der 59. Minute hätte dann der Gast den Sack zu machen können. Pham super frei gespielt vergab über hastet das sichere 0:2. In der 63. Minute wechselte Fichte Trainer Brettschneider mit A-Junioren Spieler Wetzk die Wende ein. 64. Minute – langer Ball von Günther in die Kunersdorfer Spitze. Der Schliebener Torwart Dehne musste in die tief stehende Sonne schauen Wetzk nutzte dies und schob den Ball am Torwart zum Ausgleich ein. Zwei Minuten später das gleiche Spiel noch einmal. Langer Ball von Günther an den 11m Punkt diesmal auf den Kopf von Schlott und der über dem Torwart hinweg zur Führung. 78. Minute Freistoß für Schlieben Kopfball von Uhlig in die Arme von Fichte Schlussmann Kossack. Im Gegenangriff dann die Endscheidung zu Gunsten für Kunersforf. Schlott steckte den Ball auf Wetzk durch, der frei vor dem Gästetorwart und cool verwandelt. In den letzten Minuten noch gute Chancen für Fichte aber Dabow bzw. Schlott scheiterten am Schliebener Keeper.

Am Ende ein verdienter Kunersdorfer Heimerfolg auf Grund der Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte gegen stetig abbauende Schliebener.