Youngstar Helmke entscheidet Partie für Himmelpforten II

Kapitän Moritz Becker wurde verabschiedet – Foto: Jörg Struwe

Am vorletzten Spieltag der 2. Kreisklasse Stade setzte sich der MTV Himmelpforten II mit 1:0 gegen den FC Oste/Oldendorf III durch. Nachdem sich beide Mannschaften im Hinspiel noch 3:3 getrennt hatten, fiel die Entscheidung diesmal durch einen einzigen Treffer.

Das Tor des Tages erzielte Jannik Helmke in der 49. Minute. Der noch für die U19 spielberechtigte Angreifer wurde mit einem Steckpass von Matthis Lemme durch die Abwehrkette geschickt, lief allein auf Torwart Jannik Düe zu, umkurvte den Schlussmann und schob den Ball anschließend ins leere Tor.

Im weiteren Spielverlauf erspielten sich die Gastgeber in beiden Halbzeiten mehr Möglichkeiten als die Gäste. „Insgesamt hatten wir in beiden Halbzeiten ein leichtes Übergewicht an Tormöglichkeiten. Darum war es am Ende ein verdienter Sieg“, erklärte MTV-Trainer Thomas Borstelmann.