Young Boys: "Vorfreude aufs erste Oberliga-Heimspiel unter Flutlicht"

Die Grundlage für die positive Stimmung legte das Team am vergangenen Spieltag. Bei Türkspor Neckarsulm setzten sich die Reutlinger vor 124 Zuschauern mit 3:1 durch. Jonas Meiser brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, ehe Lirim Hoxha in der 19. Minute für Neckarsulm ausglich. Kurz vor der Pause traf Hakan Aktepe (45.) zur erneuten Führung, bevor erneut Jonas Meiser (59.) den Endstand markierte. Mit diesem Erfolg rangieren die Young Boys Reutlingen als Aufsteiger auf dem 5. Tabellenplatz mit vier Punkten und 4:2 Toren. Florian Mack hebt die Bedeutung dieses Sieges hervor: „Der Auswärtsdreier in Neckarsulm war verdammt wichtig, um uns gleich vernünftig in der Tabelle zu positionieren.“

Für die Young Boys Reutlingen steht am 3. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ein besonderer Abend bevor. Am Freitag, den 21.08.2026, um 19 Uhr trifft die Mannschaft auf den FV Ravensburg. Torwart-Trainer Florian Mack bringt gegenüber FuPa die Stimmung vor dieser Premiere auf den Punkt: „Wir sind voller Vorfreude auf das erste Oberliga-Heimspiel unter Flutlicht. Dass es dann gleich zum Duell gegen den Oberliga-Dino aus Ravensburg kommt, ist umso schöner für unsere Fans.“

Bodenständigkeit trotz geglücktem Start

Trotz der erfreulichen Ausbeute aus den ersten beiden Partien bleiben die Reutlinger bodenständig und richten den Fokus strikt auf das Erreichen der gesteckten Ziele. Florian Mack mahnt zur Besonnenheit: „Wir lassen uns vom Start in die Saison keinesfalls blenden. Sicher sind wir mit den vier Punkten zufrieden, mehr aber auch nicht. Wir sind unserem Ziel bis dato vier Punkte nähergekommen.“

Arbeit an den eigenen Defiziten

Neben den positiven Aspekten des Saisonauftakts gibt es im Reutlinger Spiel noch Stellschrauben, an denen intensiv gearbeitet werden muss. Die höhere Spielklasse verzeiht kaum Unachtsamkeiten, weshalb der Trainingsfokus klar ausgerichtet ist. Florian Mack erklärt: „Uns sind aber auch klar die Defizite aufgezeigt worden. Deshalb werden wir Training für Training weiter an unseren Abläufen arbeiten und versuchen, einfache Fehler zu vermeiden. Denn diese werden einfach knallhart bestraft.“

Respekt vor der Qualität des Gegners

Der anstehende Gegner aus Ravensburg belegt nach zwei Unentschieden mit zwei Punkten und 1:1 Toren derzeit den 13. Tabellenplatz. Trotz dieses Starts warnt der Reutlinger Torwart-Trainer eindringlich vor der individuellen Klasse der Gäste, die die nächste große Herausforderung darstellt: „Ravensburg hat sich sicher einen anderen Start vorgestellt, was uns aber überhaupt nicht täuschen wird. Sie haben immense Qualität und werden sicher mit großen Erwartungen anreisen. Mit Castellucci und Altmann verfügen sie über eine brutal erfahrene Achse und vorne haben sie mit Gabriele und Kenniche zwei echte Unterschiedsspieler.“

Voller Fokus auf die eigenen Stärken

Um auch im zweiten Heimspiel der Saison erfolgreich zu bestehen, setzen die Reutlinger auf eine ausgewogene Mischung aus Respekt vor dem Kontrahenten und Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit. Florian Mack gibt die Marschroute für den Flutlichtkracher vor: „Deshalb bereiten wir uns mit dem notwendigen Respekt auf die Partie vor und fokussieren uns gleichermaßen auf unsere Stärken. Mit Ravensburg haben wir auf jeden Fall nach dem Auftakt gegen Essingen gleich die zweite schwere Aufgabe zuhause zu lösen.“