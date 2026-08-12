Young Boys Reutlingen: "Wir wissen um die Komplexität der Aufgabe"

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Am 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg gastieren die Young Boys Reutlingen um Trainer Volker Grimminger bei Türkspor Neckarsulm. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen den TSV Essingen geht der Aufsteiger mit Respekt vor dem Gegner, aber auch mit klaren eigenen Ansprüchen in die Auswärtspartie.

Hinter den Young Boys Reutlingen liegt ein Saisonauftakt, der nicht nur auf dem Platz von viel Einsatz geprägt war. Torwart-Trainer Florian Mack richtet zunächst seinen Blick auf die vielen Ehrenamtlichen und Helfer im Verein und sagt gegenüber FuPa: „Zuerst einmal möchte ich nochmals meinen großen Respekt an die vielen Ehrenamtlichen und Helfer im Verein ausdrücken. Bis tief in die Nacht haben sie vor dem Auftakt gegen Essingen gearbeitet, um alle notwendigen Vorbereitungen für einen starken Oberliga-Auftakt zu erledigen. Dieser Zusammenhalt ist überragend.“

Zufriedener Blick auf das 1:1

Sportlich endete die erste Partie der Oberliga Baden-Württemberg gegen den TSV Essingen mit einem 1:1. Vor 420 Zuschauern brachte Hakan Aktepe die Young Boys in der 45.+4 Minute in Führung, Daniel Schelhorn erzielte in der 50. Minute den Ausgleich. Für Mack war es trotz des verpassten Sieges ein Auftakt, aus dem die Mannschaft wichtige Erkenntnisse mitnehmen konnte.

Matchplan gut umgesetzt

„Wir blicken zufrieden auf den Saisonauftakt gegen Essingen zurück. Nach einer turbulenten Vorbereitung, der Integration vieler Neuzugänge und einem ambitionierten Gegner zum Start bestehen natürlich erst einmal viele Fragezeichen“, sagt Mack. Wichtig war für ihn, dass die Mannschaft die Vorgaben umsetzen konnte: „Umso zufriedener sind wir, dass der Matchplan vom Coach sehr gut umgesetzt wurde.“

Noch viel Arbeit vor dem Aufsteiger

Gleichzeitig zeigte das Auftaktspiel auch, wo die Young Boys noch ansetzen müssen. Mack spricht von Bereichen, „in welchen wir noch hart arbeiten müssen, um konstant in der Oberliga zu bestehen“. Mit dem Punkt könne die Mannschaft jedoch gut leben. „Deshalb sind wir demütig in die Analyse gegangen und haben das Spiel im Detail aufgearbeitet.“

Der Fokus liegt auf Neckarsulm

Nach der Analyse galt die volle Aufmerksamkeit der nächsten Aufgabe. „Der Fokus lag von Montag an auf der schweren Auswärtsaufgabe in Neckarsulm. Wir wissen um die Komplexität der Aufgabe“, erklärt Mack. Türkspor Neckarsulm hatte in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft, im Sommer aber einen großen Umbruch erlebt.

Abläufe weiter verbessern

Für die Young Boys geht es deshalb darum, die eigenen Abläufe weiter zu festigen und zugleich körperlich an der nächsten Entwicklung zu arbeiten. Mack sagt: „Deshalb werden wir weiter an unseren Abläufen trainieren und insbesondere im athletischen Bereich dranbleiben, um uns maximal seriös auf diese Partie vorzubereiten.“

Neckarsulm will die ersten Punkte

Türkspor Neckarsulm ist mit einer 0:1-Niederlage beim Türkischen SV Singen in die Saison gestartet und steht nach dem ersten Spieltag mit null Punkten und 0:1 Toren auf dem 15. Tabellenplatz. Die Gastgeber dürften entsprechend auf die ersten Zähler aus sein. „Neckarsulm hat sich den Start in Singen bestimmt anders vorgestellt. Umso heißer werden sie sein, vor heimischem Publikum die ersten Punkte einzufahren“, sagt Mack.

Ein Wiedersehen mit Batu Tasdögen

Für die Young Boys hält das Duell zudem ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten bereit. „Mit Batu Tasdögen treffen wir auf einen alten Bekannten und freuen uns auf das Wiedersehen“, sagt Mack. Die Neckarsulmer werden von Kapitän und Ex-Profi Pascal Sohm angeführt, der „fast die gesamte abgelaufene Spielzeit auf dem Platz erlebt hat“.

Erfahrung auf Seiten der Gastgeber

Mack weiß um die Qualität des Gegners. „Darüber hinaus verfügt Neckarsulm über viele Akteure mit Ober- und Regionalliga-Erfahrung.“ Entsprechend klar ist die Haltung der Reutlinger vor dem zweiten Spieltag: „Wir werden dem Gegner somit maximalen Respekt entgegenbringen und unsere Antennen sensibilisieren.“

Selbstbewusst auftreten

Respekt soll jedoch nicht bedeuten, die eigenen Ansprüche zurückzunehmen. Mack formuliert das Ziel für den Auftritt in Neckarsulm eindeutig: „Gleichzeitig möchten wir auch dieser Partie unseren Stempel aufdrücken und uns als selbstbewusste Young Boys präsentieren.“

Ein Punkt zum Auftakt

Mit dem 1:1 gegen Essingen stehen die Young Boys Reutlingen nach dem ersten Spieltag auf dem zehnten Tabellenplatz. Ein Punkt und 1:1 Tore stehen für den Aufsteiger zu Buche. Türkspor Neckarsulm liegt mit null Punkten und 0:1 Toren auf Rang 15.

Die nächste Herausforderung

Am Sonntag, 16. August 2026, um 14 Uhr treffen Türkspor Neckarsulm und die Young Boys Reutlingen aufeinander. Für den Aufsteiger aus Reutlingen ist es die nächste Bewährungsprobe in der Oberliga. Nach dem Punktgewinn zum Auftakt soll nun auch auswärts ein Auftritt folgen, der dem eigenen Anspruch entspricht.