Young Boys Reutlingen: "Wir haben heute Historisches erlebt"

Bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Kunstrasen im Kesselblick Park entwickelte sich von der ersten Minute an eine von hoher taktischer Disziplin und Ordnung geprägte Partie. Vor 500 Zuschauern prägte zunächst ein vorsichtiges Abtasten das Spielgeschehen, während Torgefahr vor allem durch Standards wie Ecken und Freistöße aufkam. Die erste Großchance des Spiels erarbeitete sich der Aufsteiger in der 15. Minute: Ante Galic kam im Sechzehnmeterraum zum Drehschuss, setzte den Ball jedoch haarscharf über die Querlatte.

Führung kurz vor dem Pausenpfiff

In der Folge agierten die Reutlinger mutiger, während die Gäste aus Essingen ihre klare Struktur beibehielten. Der TSV Essingen kam etwas besser aus der Trinkpause und erzeugte durch mehrere scharfe Flanken über die linke Seite Druck. Auf der Gegenseite brach Moritz Kuhn in der 32. Minute auf der rechten Außenbahn durch, seine scharfe Hereingabe fand im Zentrum jedoch keinen Abnehmer. Nachdem Essingen auch weiterhin durch Standardsituationen gefährlich blieb, schlug der Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eiskalt zu: In der 46. Minute (45.+4) nahm Hakan Aktepe an der Strafraumgrenze Maß und schlenzte den Ball gefühlvoll sowie unhaltbar ins rechte Eck zur 1:0-Führung für Reutlingen.

Ausgleich per Traumtor

Der zweite Durchgang begann für die Hausherren allerdings mit einem Dämpfer. In der 50. Minute gelang dem TSV Essingen der Ausgleich zum 1:1. Ausgangspunkt war ein langer Einwurf, den die Reutlinger Hintermannschaft nicht entscheidend klären konnte, woraufhin Daniel Schelhorn das Leder per Traumtor direkt in den rechten Winkel beförderte. Nur vier Minuten später brannte es erneut im Reutlinger Strafraum, als ein gefährlicher Freistoß der Gäste aus der 54. Minute knapp über das Gehäuse strich.

Abwehrschlacht und Glanztat in der Schlussphase

Es folgte die schwerste Phase für den Aufsteiger. Der TSV Essingen übernahm komplett die Kontrolle und drängte Reutlingen tief in die eigene Hälfte, sodass kaum noch Entlastung gelang. In der 76. Minute strich ein weiterer Freistoß der Gäste aus zentraler Position nur hauchdünn über das Tor. Die Schlussphase entwickelte sich zu einem echten Pokalkrimi auf dem Liga-Parkett: In der 88. Minute lenkte das Aluminium einen Versuch von Essingen an den Doppelpfosten. Nur eine Minute später rettete Reutlingens Torhüter Nikolay Goranov in der 89. Minute mit einer überragenden Glanztat, als er einen Kopfball aus kürzester Distanz parierte und den Punkt festhielt.

Stolz über historischen Punktgewinn

Nach dem Schlusspfiff überwog im Lager der Young Boys Reutlingen der Stolz über die leidenschaftliche Abwehrschlacht. Torwart-Trainer Florian Mack zieht gegenüber FuPa ein rundum positives Fazit: „Wir haben heute Historisches erlebt. Das war das erste Oberliga-Spiel in der jungen Vereinsgeschichte und wir bringen einen Punkt über Kampf und Leidenschaft gegen eine abgezockte Oberligamannschaft erfolgreich ins Ziel. Ich bin unheimlich stolz auf alle Beteiligten. Der Verein hat innerhalb kürzester Zeit unfassbar viel realisiert und die Jungs haben sich den Punkt durch harte Arbeit, Disziplin und Ordnung redlich verdient.“

Anpassung der Spielweise als Schlüssel zum Erfolg

Auch Reutlingens Trainer Volker Grimminger hob die enorme Moral und die notwendigen taktischen Anpassungen hervor, um gegen das Schwergewicht der Liga zu bestehen: „Wir mussten in der Vorbereitung unser gesamtes Spiel verändern und unseren Stil anpassen. Zwar hasse ich das, aber das war notwendig, um heute zu bestehen. Wir haben alles wegverteidigt, was reinkam. In der zweiten Halbzeit haben wir gelitten. Wir sind noch nicht physisch und mental da, wo wir gerne wären. Das heute war ein Erfolgserlebnis gegen ein absolutes Topteam. Darauf können wir aufbauen. Das macht mich stolz.“

Enttäuschung auf der Gegenseite

Auf der Gegenseite spiegelten die Worte von Essingens Trainer Simon Köpf die Enttäuschung über den verpassten Auswärtssieg wider: „Wir können nicht zufrieden sein. Bitter war der erste Schuss zum 1:0. Ein Nackenschlag. Und dennoch ein Riesenkompliment an meine Jungs für die zweite Halbzeit, wie wir zurückgekommen sind. Unterm Strich ein bitterer Punktverlust.“