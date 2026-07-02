Young Boys Reutlingen: Testspielkracher gegen die Stuttgarter Kickers

Nach dem Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg ist bei den Young Boys Reutlingen vieles neu, aber nicht alles fremd. Trainer Volker Grimminger führt eine Mannschaft in die Vorbereitung, die ihren Erfolg bestätigen und zugleich einen veränderten Kader ordnen muss. Mit Moritz Kuhn, Tim Wöhrle, Alija Enilson, Andrija Milenkovic, Lucas Pogadl und Liam Asmelash kamen gleich mehrere Spieler vom SSV Reutlingen. Dazu stoßen Florian Krajinovic vom FC Nöttingen, Eser Gümüs vom SV Oberachern und Mika Seeger, der nun ausgerechnet gegen seinen früheren Klub, die Stuttgarter Kickers, auflaufen könnte.

Der erste Test beim Regionalligisten ist deshalb mehr als ein früher Belastungslauf. Er ist ein Blick auf Rollen, Rhythmus und Anpassungsfähigkeit. Die Abgänge von Markus Wagner, Eimen Zalloumi, Labid Ahmed Qadeer und Salvatore Varese haben Lücken hinterlassen, die nicht allein personell, sondern auch im Gefüge geschlossen werden müssen.

Gegen die Kickers dürfte Reutlingen wenig Zeit bekommen, sich einzurichten. Gerade darin liegt der Wert dieser Partie: Der Aufsteiger wird sofort gefordert, unter Druck Lösungen zu finden. Für Grimminger zählt weniger das Resultat als der Eindruck, wie schnell seine Mannschaft das neue Niveau annimmt.