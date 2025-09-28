 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Jens Körner

Young Boys Reutlingen siegt in Nachspielzeit, FSV Waiblingen verliert

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

Zum Abschluss des 9. Spieltags der Verbandsliga Württemberg gab es einen späten Heimsieg von Tabellenführer Young Boys Reutlingen.

---

Gestern, 14:00 Uhr
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
0
1
Abpfiff

Heilbronn musste früh einen Rückstand hinnehmen: Nico Rodewald verwandelte in der 17. Minute einen Foulelfmeter und sicherte Dorfmerkingen damit den knappen 1:0-Auswärtssieg.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
1
2

Fellbach startete stark mit dem Führungstreffer von Tobias Hohloch in der 14. Minute, doch Jermain Ibrahim glich in der 42. Minute aus und traf in der 61. Minute zur Führung für Hofherrnweiler-Unterrombach, die das Spiel zum 2:1-Sieg entschieden.

Gestern, 15:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
0
2
Abpfiff

Ehingen-Süd unterlag Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 0:2. Pero Mamic brachte die Gäste in der 58. Minute in Führung, Davide Vittorio sorgte in der 90.+2 Minute für die Entscheidung.

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
0
0
Abpfiff

Berg und Holzhausen trennten sich torlos 0:0. Beide Teams neutralisierten sich über 90 Minuten, Chancen blieben Mangelware.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
2
2
Abpfiff

Esslingen führte schnell durch Dorde Smiljic in der 21. Minute und baute die Führung in der 24. Minute erneut aus. Zeyer verkürzte in der 48. Minute, Mathis Biesinger glich in der 64. Minute aus. TSG Tübingen musste zudem in der 59. Minute den Ausschluss von Tom Patrick Schiffel hinnehmen.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
0
1
Abpfiff

Rottenburg unterlag Oberensingen mit 0:1, nachdem Lukas Linder in der 19. Minute den entscheidenden Treffer erzielte.

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
5
1
Abpfiff

Weilimdorf setzte sich deutlich mit 5:1 gegen Friedrichshafen durch. Rinis Krasniqi (14.), Enis Küley (26.), Daniel Baierle (38., 61.), Erdinc Bozoglu (58.) und Daniel Baierle sorgten für die Heimsiege, während Leonard Homburger in der 78. Minute den einzigen Treffer für Friedrichshafen erzielte.

Heute, 15:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
3
2
Abpfiff

Bereits nach vier Minuten sorgte Kevin Haussmann für die Führung der Young Boys. Marvin Zimmermannn hatte in der 18. Minute die Antwort parat, doch Adil Iggoute (41.) sicherte die Pausenführung für Reutlingen. Nach dem Seitenwechsel gelang Zimmermann (54.) der erneute Ausgleich. Doch das letzte Wort hatte Iggoute mit dem Siegtreffer in der 91. Minute.

