Young Boys Reutlingen siegen spät, TSV Oberensingen dreht Spiel

Der Abschluss des 1. Spieltags in der Verbandsliga Württemberg bot packende Duelle und dramatische Wendungen. Die Young Boys Reutlingen entschieden ein Torfestival in der Schlussphase für sich, während der TSV Oberensingen die Partie beim Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen nach Rückstand eindrucksvoll drehte.
---
Die Partie begann mit viel Spannung, auch wenn die Zuschauer in Waiblingen lange auf Tore warten mussten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Mert Hikmet Arslan die Gäste in der 55. Minute in Führung. Zehn Minuten später schlug Daniel Stölzel für den Aufsteiger zu und glich zum 1:1 aus (66.). Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase: In der 90. Minute verwandelte Nicola Zahner einen Foulelfmeter zur erneuten Führung für Hofherrnweiler. Tim Ulrich Ruth traf zum 1:3-Endstand.
---
Die Begegnung in Schwäbisch Hall nahm schon im ersten Durchgang Fahrt auf. Noah Müller sorgte in der 34. Minute für die Führung der Gäste, die nur drei Minuten später durch Matthias Thomas Gampert ausgebaut wurde. Die Hausherren antworteten prompt: Günter Schmidt brachte sein Team mit dem 1:2-Anschluss kurz vor der Pause zurück ins Spiel. In einer intensiven zweiten Hälfte drängte Schwäbisch Hall auf den Ausgleich, doch kurz vor dem Ende schlug Gampert erneut zu (85.) und besiegelte den Auftaktsieg für die Tübinger.
---
Ein Auftakt nach Maß für den FC Holzhausen: Früh übernahmen die Hausherren die Kontrolle und gingen in der 18. Minute durch Janik Michel in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Tim Steinhilber mit dem 2:0 (59.) nach, ehe Michel mit einem Doppelschlag in der 74. und 76. Minute auf 4:0 erhöhte. Die Gäste aus Dorfmerkingen fanden keine Antwort auf die druckvolle Spielweise. Den Schlusspunkt setzte Henry Seeger in der 90. Minute zum deutlichen 5:0.
---
In Ehingen lief zunächst alles für die Gastgeber. Simon Dilger brachte den SSV in der 24. Minute in Führung, und als Maurice Strobel in der 62. Minute vom Punkt antrat, schien die Vorentscheidung möglich – doch der Elfmeter blieb ungenutzt. Diese verpasste Gelegenheit hielt den VfR Heilbronn im Spiel. Die Gäste suchten bis zum Schluss den Weg nach vorn und wurden in der 86. Minute belohnt, als Julian Schiffmann den Ausgleich erzielte und so einen wertvollen Auswärtspunkt sicherte.
---
Ein Offensivspektakel erlebten die Zuschauer in Berg. Hannes Pöschl erwischte einen Traumstart und erzielte binnen 19 Minuten einen lupenreinen Hattrick (8., 13., 27.). Daniel Schachtschneider legte in der 32. Minute das 4:0 nach. Esslingen verkürzte zwar durch Dorde Smiljic (36.), doch nach der Pause setzte Berg unbeirrt nach: Pöschl traf in der 48. Minute zum vierten Mal, Schachtschneider erhöhte in der 58. Minute. Luis Miguel Pereira Almeida erzielte das zweite Tor für Esslingen (60.), bevor Meris Ajdarpasic (81.) und Jan Büg (86.) den deutlichen 8:2-Endstand herstellten.
---
In Weilimdorf spielte der SV Fellbach von Beginn an zielstrebig nach vorne. Rafael Terpsiadis brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, Alban Kastrati legte in der 34. Minute nach. Direkt nach der Pause erhöhte Terpsiadis auf 3:0 (47.), und als Torben Hohloch in der 66. Minute das 4:0 erzielte, war die Partie entschieden. Jonathan Zinram-Kisch gelang zwei Minuten später der Ehrentreffer für die Gastgeber, ehe Terpsiadis mit seinem dritten Treffer (83.) den alten Abstand wiederherstellte. In der Nachspielzeit traf Bastian Joas (90.+2) zum 2:5.
---
Vor heimischem Publikum erwischten die Young Boys einen Traumstart: Bereits in der 6. Minute traf Kevin Haussmann zur Führung. Der FC Rottenburg glich in der 22. Minute per Foulelfmeter durch René Hirschka aus. Nur drei Minuten später stellten die Hausherren den alten Abstand wieder her – Adil Iggoute verwandelte ebenfalls vom Punkt (25.). Doch die Gäste blieben gefährlich und kamen durch Raphael Langer in der 33. Minute erneut zum Ausgleich. In einer spannenden Schlussphase sicherte Markus Wagner in der 89. Minute mit seinem Treffer den knappen 3:2-Erfolg für Reutlingen.
---
Calcio Leinfelden-Echterdingen ging in der 27. Minute durch Sangar Aziz in Führung und schien die Partie im Griff zu haben. Doch nach der Pause kam Oberensingen. Simon Brandstetter glich in der 60. Minute aus und brachte sein Team nur elf Minuten später mit dem zweiten Treffer in Führung (71.). Bereits eine Minute danach erhöhte Nico Schmid auf 3:1 und machte den Auswärtssieg perfekt.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________