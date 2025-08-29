 2025-08-28T05:22:00.927Z

Young Boys Reutlingen siegen, Remis beim FSV Waiblingen

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

Der vierte Spieltag der Verbandsliga startete heute mit einem überzeugenden Auswärtssieg der Young Boys Reutlingen in Tübingen und einem intensiven Remis zwischen dem FSV Waiblingen und Calcio Leinfelden-Echterdingen. Während die Reutlinger ihre makellose Bilanz ausbauten, erkämpften die Waiblinger in einem umkämpften Duell einen wichtigen Punkt.

---

Heute, 18:30 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
0
2

Die Young Boys Reutlingen setzten ihre Erfolgsserie fort und holten in Tübingen den vierten Sieg im vierten Spiel. Nach einer intensiven ersten Hälfte ohne Treffer erarbeiteten sich die Gäste nach dem Seitenwechsel die entscheidenden Vorteile. In der 63. Minute traf Marco Digel zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Marko Drljo in der 65. Minute zum 2:0-Endstand.

---

Heute, 19:30 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
1
1

In Waiblingen entwickelte sich ein hitziges Duell, das am Ende keinen Sieger fand. Die Gastgeber starteten stark und gingen bereits in der 12. Minute durch Marvin Zimmermann mit 1:0 in Führung. Calcio ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete in der 32. Minute mit dem Ausgleich durch Philipp Seemann. In der 51. Minute sah Leon Braun die Gelb-Rote Karte und schwächte Waiblingen. Auch die Gäste mussten in der 76. Minute nach einer Ampelkarte für Qlirim Zekaj in Unterzahl weiterspielen. Trotz offener Räume blieb es beim Remis.

---

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
14:00

Spitzenreiter TSV Berg (13:2 Tore, 9 Punkte) reist zum TSV Oberensingen (2 Siege, 1 Niederlage, 9:4 Tore, 6 Punkte). Der Tabellenführer gilt als Favorit, doch Oberensingen kann mit Heimvorteil selbst ein hohes Tempo gehen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
14:00

SSV Ehingen-Süd (6:3 Tore, 5 Punkte) tritt bei den Sportfreunden Dorfmerkingen an, die bislang nur einen Punkt auf dem Konto haben (0:6 Tore, 1 Punkt). Ehingen-Süd ist klarer Favorit in diesem Duell.

---

Morgen, 14:00 Uhr
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
14:00

Beide Teams liegen im Mittelfeld: VfR Heilbronn (1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 8:8 Tore, 4 Punkte) empfängt SV Fellbach (1 Sieg, 1 Niederlage, 7:6 Tore, 3 Punkte). Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

---

Morgen, 14:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
14:30live

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 3:2 Tore, 4 Punkte) tritt gegen Sportfreunde Schwäbisch Hall an (0 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 1:9 Tore, 1 Punkt). Der Heimvorteil dürfte entscheidend sein.

---

Morgen, 15:30 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
15:30live

FC Esslingen (5:16 Tore, 0 Punkte) trifft auf TSV Weilimdorf (Aufsteiger, 9:10 Tore, 3 Punkte). Esslingen benötigt dringend Punkte, um den Negativlauf zu stoppen.

---

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
15:30live

VfB Friedrichshafen (Aufsteiger, 1:5 Tore, 1 Punkt) empfängt den Dritten FC Holzhausen (8:0 Tore, 7 Punkte). Holzhausen reist als Favorit an und will die Tabellenführung unter Druck setzen.

__________________________________________________________________________________________________

Timo BabicAutor