Young Boys Reutlingen siegen, Remis beim FSV Waiblingen

Der vierte Spieltag der Verbandsliga startete heute mit einem überzeugenden Auswärtssieg der Young Boys Reutlingen in Tübingen und einem intensiven Remis zwischen dem FSV Waiblingen und Calcio Leinfelden-Echterdingen. Während die Reutlinger ihre makellose Bilanz ausbauten, erkämpften die Waiblinger in einem umkämpften Duell einen wichtigen Punkt.
---
Die Young Boys Reutlingen setzten ihre Erfolgsserie fort und holten in Tübingen den vierten Sieg im vierten Spiel. Nach einer intensiven ersten Hälfte ohne Treffer erarbeiteten sich die Gäste nach dem Seitenwechsel die entscheidenden Vorteile. In der 63. Minute traf Marco Digel zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Marko Drljo in der 65. Minute zum 2:0-Endstand.
---
In Waiblingen entwickelte sich ein hitziges Duell, das am Ende keinen Sieger fand. Die Gastgeber starteten stark und gingen bereits in der 12. Minute durch Marvin Zimmermann mit 1:0 in Führung. Calcio ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete in der 32. Minute mit dem Ausgleich durch Philipp Seemann. In der 51. Minute sah Leon Braun die Gelb-Rote Karte und schwächte Waiblingen. Auch die Gäste mussten in der 76. Minute nach einer Ampelkarte für Qlirim Zekaj in Unterzahl weiterspielen. Trotz offener Räume blieb es beim Remis.
---
Spitzenreiter TSV Berg (13:2 Tore, 9 Punkte) reist zum TSV Oberensingen (2 Siege, 1 Niederlage, 9:4 Tore, 6 Punkte). Der Tabellenführer gilt als Favorit, doch Oberensingen kann mit Heimvorteil selbst ein hohes Tempo gehen.
---
SSV Ehingen-Süd (6:3 Tore, 5 Punkte) tritt bei den Sportfreunden Dorfmerkingen an, die bislang nur einen Punkt auf dem Konto haben (0:6 Tore, 1 Punkt). Ehingen-Süd ist klarer Favorit in diesem Duell.
---
Beide Teams liegen im Mittelfeld: VfR Heilbronn (1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 8:8 Tore, 4 Punkte) empfängt SV Fellbach (1 Sieg, 1 Niederlage, 7:6 Tore, 3 Punkte). Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.
---
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 3:2 Tore, 4 Punkte) tritt gegen Sportfreunde Schwäbisch Hall an (0 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 1:9 Tore, 1 Punkt). Der Heimvorteil dürfte entscheidend sein.
---
FC Esslingen (5:16 Tore, 0 Punkte) trifft auf TSV Weilimdorf (Aufsteiger, 9:10 Tore, 3 Punkte). Esslingen benötigt dringend Punkte, um den Negativlauf zu stoppen.
---
VfB Friedrichshafen (Aufsteiger, 1:5 Tore, 1 Punkt) empfängt den Dritten FC Holzhausen (8:0 Tore, 7 Punkte). Holzhausen reist als Favorit an und will die Tabellenführung unter Druck setzen.
__________________________________________________________________________________________________
