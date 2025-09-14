Young Boys Reutlingen setzen das nächste Ausrufezeichen

Die Gäste aus Leinfelden-Echterdingen erwischten einen Traumstart und führten nach nur acht Minuten mit 2:0. Gustavo Vieira brachte Calcio in der 6. Minute in Front, und nur zwei Minuten später erhöhte Pero Mamic. Schwäbisch Hall schüttelte sich, kam durch Günter Schmidt in der 38. Minute zum Anschluss und glich nach der Pause erneut durch Schmidt (55.) aus. Das Spiel kippte vollends, als Daniel Schmelzle in der 66. Minute zur Führung traf. Den Schlusspunkt setzte Sascha Esau in der Nachspielzeit mit dem 4:2. ---

Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller gab es keinen Sieger. Heilbronn legte stark los, Leorant Marmullaku erzielte in der 12. Minute das 1:0. Doch Esslingen fand eine Antwort: David Micko traf in der 38. Minute zum 1:1-Ausgleich. Trotz Bemühungen beider Mannschaften blieb es bis zum Ende beim Unentschieden, das keinem so richtig weiterhilft. ---

Fellbach ging durch Torben Hohloch in der 52. Minute in Führung und hatte die Partie eigentlich im Griff. Doch dann schlugen die Gäste zurück: Benjamin Walter traf doppelt in der 58. und 75. Minute und drehte das Spiel zugunsten der Dorfmerkinger. In der Nachspielzeit sorgte Ismael Kone mit dem 3:1 endgültig für die Entscheidung. ---