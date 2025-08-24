Young Boys Reutlingen mit Neun-Punkte-Start, Calcio gleicht spät aus

Am dritten Spieltag der Verbandsliga Württemberg zeigten die Teams erneut ihre Offensivstärke und sorgten für packende Momente auf dem Rasen. Zwei Begegnungen am Sonntag brachten insgesamt acht Treffer.
---
Vor 200 Zuschauern begann die Partie mit einem frühen Rückschlag für die Gastgeber: In der 11. Minute brachte Lukas Behr den FC Rottenburg in Führung. Der SV Fellbach ließ sich davon nicht entmutigen und kam acht Minuten später durch Rafael Terpsiadis zum Ausgleich. Doch noch vor der Pause stellte Leon Oeschger per Elfmeter in der 34. Minute die Führung für die Gäste wieder her. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Leon Oeschger, der in der 49. Minute das 3:1 erzielte. Nick Heberle erhöhte in der 59. Minute sogar auf 4:1, womit die Partie praktisch entschieden war. Fellbach gab sich nicht auf und kam in der 70. Minute durch Filip Stanic noch einmal auf 2:4 heran.
---
Der TSV Oberensingen zeigte beim Auswärtsspiel in Schwäbisch Hall eine beeindruckende Offensivleistung und setzte sich mit 6:0 durch. Bereits in der 17. Minute eröffnete Patrick Werner den Torreigen, ehe er nur sechs Minuten später erneut traf. Marlon Lander erhöhte in der 41. Minute auf 3:0, bevor Samuel Bosler kurz nach Wiederanpfiff in der 48. Minute den vierten Treffer nachlegte. Patrick Werner komplettierte mit seinem dritten Treffer in der 54. Minute einen Hattrick, ehe Julian Miller in der 63. Minute den Schlusspunkt setzte.
---
In einem umkämpften Spiel trennten sich der SSV Ehingen-Süd und die TSG Tübingen mit einem 1:1-Unentschieden. In der 30. Minute brachte Henoch Grauer die Gäste aus Tübingen in Führung. Die Hausherren gaben jedoch nicht auf und belohnten sich in der 79. Minute, als Maurice Strobel den Ausgleich erzielte. Beide Teams hatten in der Schlussphase noch Chancen, ein Sieger sollte aber nicht mehr gefunden werden.
---
Tabellenführer TSV Berg bleibt weiter makellos, doch gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen war Geduld gefragt. Die Begegnung blieb lange torlos, ehe Hannes Pöschl in der 90. Minute vom Elfmeterpunkt eiskalt blieb und den 1:0-Sieg sicherte. Mit diesem knappen Erfolg behauptet Berg die Spitzenposition in der Verbandsliga.
---
Beim Duell zwischen dem FC Holzhausen und der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach trennten sich die Teams torlos 0:0. Kurz vor der Pause kassierten die Gäste durch Nico Freitag eine Gelb-Rote Karte, spielten die zweite Hälfte in Unterzahl und verteidigten das torlose Remis mit viel Einsatz. Holzhausen bleibt damit ohne Gegentor.
---
Die Zuschauer in Weilimdorf erlebten ein Torfestival, das erst in den Schlussminuten entschieden wurde. David Scheurenbrand brachte den VfR Heilbronn bereits in der 3. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Tamer-Harun Fara in der 48. Minute für den Ausgleich. Doch Heilbronn schlug zurück: Leorant Marmullaku traf in der 50. Minute zum 2:1 und erhöhte in der 59. Minute nach einem Treffer von Roman Kasiar in der 54. Minute auf 4:1. Der TSV Weilimdorf zeigte Moral: Daniel Baierle verkürzte in der 66. und 67. Minute mit einem Doppelschlag auf 3:4. Trotz intensiver Schlussoffensive der Gastgeber blieb es beim knappen Auswärtssieg für den VfR Heilbronn.
---
In einer umkämpften Partie gingen die Gäste aus Friedrichshafen durch Kai Kramer in Führung (64.). Erst in der Schlussphase konnte Jovan Djermanovic für Calcio Leinfelden-Echterdingen ausgleichen (88.), sodass beide Teams einen Punkt mitnahmen.
---
Marko Drljo brachte die Young Boys früh in Führung (6.), ehe Kevin Prekaj für Esslingen den Ausgleich markierte (41.). Mit einem Traumtor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Marko Drljo erneut auf 2:1 (45.+4). In der zweiten Halbzeit bauten Albert Silov (74.) und Batuhan Tasdögen (77.) die Führung auf 4:1 aus, ehe Dorde Smiljic für Esslingen noch den 4:2-Endstand erzielte (86.).
__________________________________________________________________________________________________
