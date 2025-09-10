Young Boys Reutlingen marschieren weiter – 9:2 der SF Dorfmerkingen

Die Verbandsliga Württemberg erlebte heute einen torreichen 6. Spieltag mit vielen Emotionen. Die Young Boys Reutlingen bleiben makellos, Dorfmerkingen feierte ein Schützenfest, während der FSV Waiblingen knapp die Oberhand behielt.

Ein Spektakel erlebten die 223 Zuschauer in Dorfmerkingen. Schon nach zwei Minuten eröffnete Fabio Mango das Torfestival. Zwar drehten die Gäste das Spiel durch Terry Offei in der 4. Minute und Eldin Sadikovic in der 6. Minute zwischenzeitlich, doch dann übernahmen die Sportfreunde. Steffen Sapper glich in der 10. Minute aus, ehe Nico Rodewald (15.), Fabio Mango (17.), Benjamin Walter (20.) und Daniel Nietzer (42.) die Partie noch vor der Pause entschieden. Nach dem Seitenwechsel bauten Rodewald (51.) und Nietzer mit weiteren Treffern (65. und 88.) die Führung aus. Ein verschossener Foulelfmeter von Bastian Joas in der 28. Minute passte ins Bild des gebrauchten Abends für Weilimdorf. ---

Vor 150 Zuschauern begann die Partie mit einem Paukenschlag: Maximilian Rupp brachte Ehingen-Süd schon in der 2. Minute in Führung. Doch die Gastgeber reagierten stark und drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten. Marc Wagemann traf in der 22. Minute zum Ausgleich, nur zwei Minuten später schoss Muhamed Sanyang die TSG in Front. Nach dem Wechsel erhöhte Nicola Zahner per Foulelfmeter in der 54. Minute auf 3:1. Zwar verkürzte Maximilian Eiselt in der 73. Minute, doch Mert Hikmet Arslan machte mit dem 4:2 in der 83. Minute alles klar. ---

Die Zuschauer in Tübingen sahen ein offenes und temporeiches Spiel. Patrick Fossi brachte Fellbach in der 27. Minute in Führung, doch nur eine Minute später glich Henoch Grauer für die TSG aus. Patrik Martinovic stellte in der 34. Minute die Führung für die Gäste wieder her. Nach der Pause bewies Tübingen Moral: Christoph Hollnberger sorgte in der 52. Minute für den erneuten Ausgleich. Doch die Antwort kam prompt: Rafael Terpsiadis traf nur eine Minute später zum 3:2 für Fellbach. In der Schlussphase sorgte Luka Bozic in der 80. Minute für die Entscheidung. ---

Der TSV Berg setzte sich auswärts klar durch. Romeo Lindinger traf in der 13. und 42. Minute doppelt und brachte die Gäste komfortabel in Front. Nach der Pause legte Hannes Pöschl per Foulelfmeter in der 47. Minute nach. Zwar verkürzte Joshua Merz in der 49. Minute, doch schon im direkten Gegenzug stellte Linus Held in der 50. Minute den alten Abstand wieder her. In der 89. Minute setzte Daniel Schachtschneider den Schlusspunkt zum 5:1. Für Aufsteiger Friedrichshafen gab es vor 250 Zuschauern kaum etwas zu holen. ---

Ein spannendes Topspiel bekamen die 450 Zuschauer in Oberensingen geboten. Ante Galic verwandelte in der 13. Minute einen Foulelfmeter zur Führung für die Young Boys. Kurz nach der Pause glich Samuel Bosler in der 46. Minute aus, doch Albert Silov brachte die Gäste nur zwei Minuten später erneut in Front. Patrick Werner erzielte in der 60. Minute das 2:2. Als vieles auf ein Remis hindeutete, sorgte Adil Iggoute per Foulelfmeter in der 88. Minute für den viel umjubelten Siegtreffer der Gäste, die ihre perfekte Bilanz wahren. ---

Vor 180 Zuschauern ging Esslingen durch David Micko in der 20. Minute in Führung. Doch Rottenburg ließ sich nicht beeindrucken und glich durch Lukas Behr in der 33. Minute aus. In der Schlussphase schlugen die Gäste eiskalt zu: Nick Heberle traf in der 78. Minute zum 2:1, Leon Villino setzte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Schlusspunkt. Für den Aufsteiger ein wichtiger Auswärtssieg, Esslingen dagegen bleibt weiter im Tabellenkeller. ---

Die Zuschauer in Leinfelden sahen ein umkämpftes Spiel. Emilio Amenta brachte Calcio in der 6. Minute in Führung. Doch nach der Pause drehte Holzhausen das Spiel: Janik Michel verwandelte in der 47. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich und erzielte in der 85. Minute auch den Siegtreffer. Holzhausen bleibt damit dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. ---