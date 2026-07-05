Young Boys Reutlingen: "Ich war sichtlich gerührt"

– Foto: Timo Babic/Verein

Nach dem Aufstieg in die Oberliga richten die Young Boys Reutlingen ihren Blick konsequent auf die sportliche und strukturelle Zukunft für die Spielzeit 2026/2027. Mit der Verpflichtung von Florian Mack verstärkt sich der Verein mit einem Fachmann, der weit über die klassische Trainingsarbeit hinauswirken soll.

Die Young Boys Reutlingen vollziehen auf der Position des Torwarttrainers der Oberligamannschaft einen Wechsel. Florian Mack übernimmt zur neuen Saison die Nachfolge von Arthur Istvan, welcher diese Aufgabe über einen langen Zeitraum hinweg ausführte und im Verein hohe Wertschätzung genießt. Der Neuzugang wird vom Verein als erfahrener Fußballtrainer sowie als starke Persönlichkeit und kompetenter Fachmann eingeführt, um den Torhütern der ersten Mannschaft die nötige Stabilität in der höheren Spielklasse zu verleihen.

Erweiterte Aufgaben in der Vereinsstruktur

Das Aufgabengebiet von Florian Mack beschränkt sich jedoch nicht nur auf das Spielfeld. Aufgrund seiner langjährigen Führungs- und Managementerfahrung wird er die sportliche Leitung tatkräftig unterstützen und geschäftsführende Aufgaben innerhalb des Vereins übernehmen. Seine Schwerpunkte liegen in der Koordination verschiedener Teilbereiche, dem Ausbau des Marketings sowie der Einführung und Festigung nachhaltiger Strukturen. Ziel des Vereins ist es, die positive Entwicklung auch abseits des Rasens konsequent fortzusetzen und Mack als strategischen Mitgestalter gewinnbringend einzubringen.

Eine bewegende Rückkehr an die alte Wirkungsstätte

Der Wechsel löst auf persönlicher Ebene tiefe Emotionen aus, die durch eine langjährige Verbundenheit geprägt sind. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Florian Mack wörtlich zu seiner Rückkehr und den prägenden Erfahrungen der vergangenen Jahre: „Ich war sichtlich gerührt nach dem Trainingsauftakt am Mittwoch. Der herzliche Empfang aller Verantwortlichen und das Wiedersehen mit vielen altbekannten Gesichtern hat mich sehr bewegt. Die vergangenen zehn Jahre beim GSV haben einen großen Fußabdruck in meinem sportlichen Lebenslauf hinterlassen. Alles andere wäre gelogen. Ich durfte auf dieser wilden Reise von der Verbands- bis zur Regionalliga und wieder zurück unzählige Erlebnisse und Erfahrungen sammeln. Die vielen Höhen und Tiefen haben mich reifen und demütig werden lassen, wobei ich den GSV stets positiv in Erinnerung behalten werde. Der sportlichen Führung sowie dem Ehrenvorsitzenden bin ich zutiefst dankbar dafür."

Florian Mack ergänzt: "Und dennoch ist der Zeitpunkt für einen Tapetenwechsel genau richtig gekommen. Ich werde den Young Boys nie vergessen, dass sie mir bereits 2015 den Weg in die Trainerausbildung ebneten. Wir sind stets respektvoll im Kontakt geblieben und ich habe die aufregende Entwicklung des Vereins beeindruckt verfolgt. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Möglichkeiten der Young Boys in jeder Hinsicht noch lange nicht ausgeschöpft sind und möchte meinen Teil dazu beitragen, dieses Potenzial gemeinsam zu verwirklichen.“

Die Neuordnung von Familie, Beruf und Leidenschaft

Neben den sportlichen Perspektiven spielen vor allem private Faktoren und die berufliche Belastung eine entscheidende Rolle bei der Entscheidungsfindung. In der Pressemitteilung des Vereins beschreibt Florian Mack die Logik hinter seinem Wechsel an den neuen Wirkungskreis wie folgt: „Als Vater zweier Kinder trage ich eine besondere Verantwortung gegenüber meiner Familie. Ohne die unfassbare Energie und Unterstützung meiner Frau wäre der immense Aufwand durch die räumliche Distanz nach Göppingen nicht möglich gewesen. Sie ist die stille Heldin dieser Geschichte. Jetzt ist die Zeit gekommen, wieder näher bei meiner Familie zu sein und auch meinen Sohn in seinem Heimatverein intensiver begleiten zu können."

Florian Mack führt fort: "Auch mein Beruf als globale Führungskraft im Einkauf eines internationalen Unternehmens verlangt täglich höchste Konzentration und viel Resilienz. Die räumliche Nähe nach Reutlingen bedeutet deshalb auch in dieser Hinsicht einen großen Gewinn. Die Entscheidung für meinen Wechsel zu den Young Boys war letztlich die logische Konsequenz aus all diesen Überlegungen. Meine Leidenschaft gehört dem Fußball und ich kann es kaum erwarten, meine Erfahrungen aus dem vergangenen Jahrzehnt weiterzugeben. Die Energie, Mentalität und Dynamik des Vereins passen zu einhundert Prozent zu meinen persönlichen Werten. Ich freue mich auf viele emotionale Momente mit der Young Boys Familie und bin selbst gespannt, wohin uns die gemeinsame Reise führen wird.“