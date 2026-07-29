Young Boys Reutlingen: „Fehler abstellen, Abläufe verbessern“

Der Prozess der Vorbereitung verlangt Geduld und intensive Arbeit auf dem Platz. „Mit dem Verlauf der Vorbereitung bin ich bedingt zufrieden. Die Hauptaufgabe lag darin, die Neuzugänge schnellstmöglich zu integrieren und unser Spielsystem zu integrieren. Das erfordert natürlich viel Zeit. In den Vorbereitungsspielen haben wir genau das auch sehen können, die Abläufe sind noch nicht so stimmig wie in den Vorbereitungen zuvor. Das spiegelt sich dann auch in den Ergebnissen der Testspiele wider. Dennoch bin ich im Großen und Ganzen zufrieden und wir ziehen ein positives Fazit“, sagt Volker Grimminger gegenüber FuPa.

Zugänge und die Bedeutung des Kollektivs

Die Mannschaft hat eine umfassende personelle Verstärkung erfahren. Mit Erlind Zoganji (BFC Dynamo), Eser Gümus (SV Oberachern), Florian Krajinovic (FC Nöttingen), Andrija Milenkovic (SSV Reutlingen U19), Tim Wöhrle (SSV Reutlingen), Mika Seeger (Stuttgarter Kickers U19), Salim Chettibi (ebenfalls Stuttgarter Kickers U19), Moritz Kuhn (SSV Reutlingen), Amir Brockmann (Türkspor NU), Jonas Meiser (SSV Reutlingen) und Ibrahim Njie (SV Fellbach) stoßen elf neue Akteure zum Kader. Doch individuelle Klasse allein garantiert in dieser Spielklasse noch keinen Erfolg. Der Trainer ordnet die Rolle der Zugänge wie folgt ein: „Sie bringen noch mehr Qualität in unseren Kader, aber das reicht eben heutzutage und in dieser Liga nicht mehr aus. Vielmehr ist das Kollektiv entscheidend, wie Jungs gemeinsam harmonieren und unser System bestmöglich umsetzen.“

Blick auf den Transfermarkt und Kadersicherheit

Hinsichtlich möglicher weiterer Bewegungen im Spielerkader agiert der Trainer besonnen. Zu weiteren Zugängen erklärt der Coach: „Wir werden wie gewohnt auf Sicht fahren und die Lage immer wieder kurzfristig neu bewerten.“ Auf der Abgangsseite werden hingegen derzeit keine Veränderungen erwartet: „Davon gehe ich im Moment nicht aus.“

Taktische Ausrichtung und Arbeit gegen den Ball

Die spielerische Substanz des Teams bildet das Fundament, muss jedoch durch kompakte Defensivarbeit abgesichert werden. Als zentrale Stärke nennt der Trainer: „Die fußballerische Qualität. Diese kann aber nur zum Zuge kommen, wenn das Spiel gegen den Ball perfekt funktioniert. Dies muss man sich hart erarbeiten, das ist ein Prozess, welcher Zeit beansprucht.“

Zielsetzung und Favoritenrolle

In der Oberliga setzt Young Boys Reutlingen auf Realismus und möchte die Weichen frühzeitig auf Sicherheit stellen. Zur Zielsetzung äußert sich der Trainer eindeutig: „Wir möchten den Klassenerhalt schnellstmöglich realisiert bekommen und eine sorgenfreie Saison absolvieren.“ Den SSV Reutlingen stuft Volker Grimminger unterdessen als Favoriten auf die Meisterschaft ein.