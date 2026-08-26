Young Boys Reutlingen: "Es wird für die zwei ein spezielles Spiel"

Am Freitag, den 28.08.2026, um 19:30 Uhr treten die Reutlinger nun beim 1. CfR Pforzheim an, der mit fünf Punkten und 4:3 Toren auf dem 6. Tabellenplatz liegt. Co-Trainer Felix Häußler unterstreicht gegenüber FuPa die Schwere der Aufgabe gegen den ambitionierten Gastgeber: „Am Freitagabend erwartet uns der nächste Brocken, das nächste schwere Auswärtsspiel bei einer Mannschaft, die sich definitiv oben in der Tabelle festsetzen wird und eine brutale individuelle Qualität in ihren Reihen hat. Da sind super Einzelspieler drin, darauf bereiten wir uns jetzt bestmöglich vor. Wir wollen die Mannschaft auch wieder mit unserer Art und Weise, Fußball zu spielen, vor Probleme stellen.“

Entwicklung der eigenen Spielweise

Um in der Oberliga dauerhaft zu bestehen, setzt das Trainerteam auf die stetige Weiterentwicklung der eigenen Formation. Felix Häußler betont die Notwendigkeit, die gezeigten Ansätze zu festigen: „Wir wollen in den richtigen Momenten an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen, in denen wir schon viele gute Ansätze gezeigt haben. Diese gilt es jetzt noch kontinuierlich zu verbessern, auszubauen und weiterzuentwickeln, sodass auch wir für jeden Gegner eine extrem unangenehme Mannschaft darstellen mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen.“

Besondere Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Die Begegnung in Pforzheimer besitzt für zwei Reutlinger Akteure eine ganz persönliche Note. Sowohl Trainer Volker Grimminger als auch Spieler Ibrahim Njie treffen auf ihren ehemaligen Verein. Co-Trainer Felix Häußler hebt diesen emotionalen Aspekt sowie die Vorfreude auf die Kulisse hervor: „Uns erwartet am Freitag ein schweres Auswärtsspiel. Das ist auch in der Hinsicht besonders, dass es zum einen von Volker Grimminger die Ex-Mannschaft ist mit Pforzheim und auch von Ibrahim Njie die Ex-Mannschaft ist mit Pforzheim. Es wird für die zwei auch ein ganz spezielles Spiel mit einer Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Wir freuen uns darauf. Freitagabend, 19:30 Uhr, Flutlichtspiel in einem schönen Stadion in Pforzheim, wo wir hoffen, dass viele Zuschauer kommen werden und wir denen ein schönes Spiel am Freitagabend bieten können.“

Das Ziel: Punkte aus der Fremde entführen

Trotz des Respekts vor der Kulisse und dem Gegner reist der Aufsteiger mit klaren Zielsetzungen an. Die Reutlinger wollen den Schwung aus den ersten Spielen mitnehmen und sich belohnen. Felix Häußler gibt die Richtung vor: „Aber wir fahren natürlich auch nach Pforzheim, um sie zu ärgern und im Optimalfall dort dann auch wieder etwas Zählbares mitzunehmen, unseren guten Lauf einfach fortzusetzen und die guten Leistungen einfach zu bestätigen.“