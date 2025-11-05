Young Boys Reutlingen: Ein Team wächst über sich hinaus

Mit 35 Punkten aus 14 Spielen führen die Young Boys Reutlingen souverän die Tabelle in der Verbandsliga Württemberg an. Trainer Volker Grimminger spricht gegenüber FuPa über die Entwicklung seiner Mannschaft, die Balance zwischen Erfahrung und Jugend – und warum Perfektion im Fußball nicht existiert.

Volker Grimminger muss nicht lange überlegen, wenn er den Grund für den aktuellen Höhenflug seiner Mannschaft erklären soll. „Ja, die Punkteausbeute ist sehr gut“, sagt der Trainer der Young Boys Reutlingen. „Aber sie hätte sogar noch besser sein können, weil die Spiele, in denen wir Punkte liegen lassen haben, nicht die waren, in denen wir schlechter waren.“

Für den 46-Jährigen ist der Schlüssel zum Erfolg die gewachsene Stabilität und das eingespielte System. „Wir sind sehr zufrieden, wie es läuft, weil unsere Systeme jetzt immer besser greifen. Das liegt auch daran, dass die Mannschaft schon länger so zusammenspielt. Viele Gegner haben da momentan kein wirkliches Mittel dagegen.“

Erfahrung und Geschlossenheit als Basis

Ein Faktor ist für Grimminger die Mischung aus Routine und mannschaftlicher Geschlossenheit. „Natürlich gibt uns Marco Gaiser eine gewisse Erfahrung, auch aus höheren Ligen. Eine Ballsicherheit, eine Spielschläue“, betont der Trainer. Gaiser bringt unter anderem Erfahrung aus der 3. Liga bei den Stuttgarter Kickers, aus der Regionalliga beim FC Homburg und bei der TSG Balingen sowie aus der Oberliga beim SSV Reutlingen mit. „Aber ich will da keinen einzelnen rausheben – die ganze Mannschaft erledigt ihren Job und wird immer besser.“

Trotz des Erfolgs bleibt der Trainer realistisch. „Natürlich fällt die Mannschaft immer wieder mal in alte Gefilde zurück, aber das ist normal. Perfektionismus gibt es leider nicht.“ Die Atmosphäre innerhalb des Teams hebt Grimminger besonders hervor: „Die Teamchemie ist, glaube ich, eine unserer großen Stärken. Die Stimmung in der Kabine, auch bei den Spielern, die nicht spielen – das ist sensationell. Da gibt es keine Grüppchen. Das ist einfach ein Haufen, wie wenn ein Spieler auf dem Feld steht. Und so muss das auch sein.“

Führungsspieler und junge Talente im Gleichklang

Auch die Hierarchie innerhalb der Mannschaft stimmt. „Natürlich die erfahrenen Spieler wie Ivan Cabraja, Kevin Haussmann, Markus Wagner – ich will da keinen rausheben. Wie gesagt, jeder macht seinen Job. Vorne Adil Ante, alles Top-Spieler mit einer Top-Einstellung.“

Grimminger sieht eine klare Entwicklung: „Langsam haben sie halt auch dieses Gewinner-Gen für sich entwickelt. Wir haben ja letztes Jahr schon tolle Spiele abgeliefert, wo wir am Schluss mit leeren Händen da standen – jetzt ist das anders. Wir belohnen uns für den Aufwand, den wir betreiben.“

Neben den etablierten Kräften setzt der Trainer bewusst auf Nachwuchs. „Alle Jungen, die wir geholt haben, werden alle eine große Zukunft haben. Die machen das super, haben alle schon ihre Einsatzminuten gekriegt. Giuliano Iannuzzi hat sogar schon drei- oder viermal von Anfang an gespielt.“

„Wir wollen Herbstmeister werden“

Das nächste Etappenziel ist klar definiert. „Wir wollen Herbstmeister werden, den Abstand nicht kleiner werden lassen“, sagt Grimminger. „Das heißt, wir wollen die restlichen vier Spiele gewinnen – da wird man alles dafür tun. Das ist jetzt das kurzfristige Ziel.“

Mit 35 Punkten und 40 erzielten Toren haben die Young Boys in der laufenden Saison Maßstäbe gesetzt. Sechs Punkte Vorsprung auf den FC Holzhausen sprechen für eine beeindruckende Konstanz.

„Es gibt keinen Druck“

Trotz der starken Leistungen bleibt Grimminger gelassen. „Es gibt keine große Erwartungshaltung im Verein, weil der sportliche Erfolg ziemlich schnell kam. Aber der Verein tut alles. Und ich bin stolz, für so einen Verein arbeiten zu können, dass es drumherum genauso mitwächst.“

Der Trainer weiß, dass Erfolg allein nicht genügt. „Es bringt dir der ganze sportliche Erfolg nichts, wenn drumherum die Infrastruktur nicht stimmt“, betont er. „Aber es gibt definitiv keinen Druck.“

„Natürlich beschäftigt man sich immer wieder mal damit“

Auch das Thema Aufstieg ist beim Tabellenführer präsent – wenn auch ohne Zwang. „Wir sind Erster, jetzt ist fast die Hälfte der Spiele gespielt, jetzt lügt die Tabelle wahrscheinlich auch nicht mehr“, sagt Grimminger. „Aber es ist noch ein weiter Weg. Meine eigenen Ziele sind immer das Maximale – und das ist natürlich der Aufstieg. Aber das ist nicht das große Ziel des Vereins. Wenn es passiert, ist es super. Wenn nicht, stirbt auch keiner.“

Erholung statt Belastung

Am kommenden Wochenende sind die Young Boys spielfrei. „Die Zeit wird genutzt durch viel Regeneration, um auch kleine Blessuren auszukurieren“, erklärt Grimminger. „Wir arbeiten aber natürlich hart, dann kriegen die Jungs übers Wochenende komplett frei.“

Nach dem jüngsten 3:1-Erfolg beim SSV Ehingen-Süd – erzielt durch Treffer von Adil Iggoute, Hakan Aktepe und Kevin Haussmann – darf sich der Spitzenreiter eine kurze Verschnaufpause gönnen.

Ein Team, das mehr ist als die Summe seiner Teile

Die Young Boys Reutlingen sind derzeit das Maß aller Dinge in der Verbandsliga Württemberg. Hinter dem sportlichen Höhenflug steht jedoch mehr als Taktik und Training – es ist der Geist einer eingeschworenen Mannschaft.

Volker Grimminger bringt es auf den Punkt: „Das ist einfach ein Haufen, wie wenn ein Spieler auf dem Feld steht.“ Ein Satz, der zeigt, warum die Young Boys gerade dort stehen, wo sie stehen – ganz oben.