Young Boys Reutlingen demontieren Esslingen und festigen Platz eins

– Foto: Liveticker NEDI

In der Verbandsliga Württemberg bildete das heutige Duell zwischen dem Tabellenführer und einem Kellerkind den emotionalen Abschluss vom 20. Spieltag. Es war eine Machtdemonstration, die den Klassenunterschied zwischen Aufstiegshoffnung und Abstiegskampf schmerzhaft deutlich offenlegte und die 120 Zuschauer Zeugen einer einseitigen, aber hochemotionalen Partie werden ließ.

---

Was für ein Schlagabtausch vor 300 Zuschauern! Es war ein Spiel, das die Herzen der Fans höherschlagen ließ und in einer schier unglaublichen Schlussphase gipfelte. Den Anfang machte der Gast: David Hoffmann brachte den TSV Berg in der 19. Minute mit 0:1 in Führung. Als Linus Held in der 64. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Messe gelesen, doch die Sportfreunde Dorfmerkingen bewiesen eine Moral aus Stein. Nico Rodewald verkürzte in der 74. Minute per Handelfmeter auf 1:2. Die Antwort der Gäste folgte prompt, als erneut David Hoffmann in der 79. Minute das 1:3 erzielte. Doch Dorfmerkingen gab nicht auf. Lennart Ochs traf in der 85. Minute zum 2:3-Anschluss und setzte die alles entscheidende Schlussoffensive in Gang. In der zehnten Minute der Nachspielzeit (90.+10) passierte das Unfassbare: Manuel Michel markierte den 3:3-Ausgleichstreffer und rettete den Gastgebern einen Punkt. ---

Der Aufsteiger VfB Friedrichshafen unterstrich vor 150 Zuschauern seine beeindruckende Form und ließ Calcio Leinfelden-Echterdingen keine Chance. Den Torreigen eröffnete Nicolai Weissenbacher bereits in der 11. Minute mit dem 1:0. Lange Zeit blieb die Partie offen, bis die Gastgeber in der Schlussphase gnadenlos ernst machten. Patrick Berlet erhöhte in der 76. Minute auf 2:0. In den Schlussminuten brachen bei den Gästen alle Dämme: Kai Kramer erzielte in der 88. Minute das 3:0, bevor Joshua Merz in der 90. Minute den 4:0-Endstand markierte. ---

Drama pur im Tabellenkeller! Vor 300 Zuschauern erlebte der VfR Heilbronn eine Achterbahnfahrt der Gefühle gegen den TSV Weilimdorf. Zunächst vergab der Gast die riesige Chance zur Führung, als Enis Küley in der 40. Minute mit einem Elfmeter scheiterte. Nach dem Seitenwechsel machte es Terry Offei besser und erzielte in der 60. Minute das 0:1 für Weilimdorf. In der 77. Minute schwächten sich die Gäste, als Enis Küley mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Heilbronn rannte unermüdlich an und wurde in der zehnten Minute der Nachspielzeit belohnt: Luis Weber traf zum 1:1-Ausgleich. ---

Ein packender Schlagabtausch vor 150 Zuschauern endete mit einem knappen Heimsieg für den TSV Oberensingen. Simon Brandstetter brachte die Hausherren in der 40. Minute mit 1:0 in Führung. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall kämpften sich zurück und glichen in der 71. Minute durch Luis Pfeiffer zum 1:1 aus. Die Schlussphase war nichts für schwache Nerven: Patrick Werner erzielte in der 85. Minute das 2:1, und Simon Gorr schien in der 89. Minute mit dem 3:1 alles klarzumachen. Doch Hall gab nicht auf: Erneut war es Luis Pfeiffer, der in der 90. Minute den 3:2-Anschlusstreffer erzielte – für eine Wende reichte es jedoch nicht mehr. ---

Die TSG Tübingen feierte vor 100 Zuschauern einen immens wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt. Mann des Tages war zweifellos Henoch Grauer, der die Abwehr des SSV Ehingen-Süd zur Verzweiflung brachte. In der 36. Minute erzielte er das erlösende 1:0. Auch nach der Pause blieb Tübingen am Drücker, und erneut war es Henoch Grauer, der in der 53. Minute mit dem 2:0 den Deckel auf die Partie machte. ---

In einer von Taktik und harten Zweikämpfen geprägten Partie vor 180 Zuschauern behielten die Gäste die Oberhand. Der FC Holzhausen ging bereits in der 9. Minute durch einen von Tim Steinhilber verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Front. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach schlug jedoch schnell zurück, als Julian Köhnlein in der 15. Minute zum 1:1 ausglich. Das Spiel blieb spannend. In der 60. Minute war es wieder Tim Steinhilber, der erneut per Foulelfmeter das 1:2 erzielte. Nur eine Minute später kochten die Emotionen hoch, als Marc Wagemann von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der 61. Minute die Rote Karte sah. In Unterzahl konnten die Hausherren das Ruder nicht mehr herumreißen. ---

Vor 200 Zuschauern entführte der SV Fellbach drei Punkte aus Rottenburg. Die Gäste gingen in der 30. Minute durch einen Foulelfmeter von Rafael Terpsiadis mit 0:1 in Führung. Der FC Rottenburg bewies Kampfgeist und glich in der 51. Minute durch Lukas Behr zum 1:1 aus. Es sah lange nach einer Punkteteilung aus, bis die 90. Minute anbrach und die Fellbacher eiskalt zuschlugen. Zuerst traf Mert Ali Icmez zum 1:2, und nur Augenblicke später sorgte Tobias Hohloch, ebenfalls in der 90. Minute, für den 1:3-Endstand. ---

Es war ein bitterer Nachmittag für den FC Esslingen, der gegen den entfesselten Spitzenreiter zu keinem Zeitpunkt ein Mittel fand. Die Young Boys Reutlingen spielten sich phasenweise in einen Rausch und ließen dem Gastgeber kaum Luft zum Atmen. Bereits in der 18. Minute eröffnete Adil Iggoute den Torreigen mit dem 0:1, woraufhin die Gegenwehr der Esslinger früh zu bröckeln begann. Nur sechs Minuten später, in der 24. Minute, erhöhte Hakan Aktepe auf 0:2. Die Reutlinger Dominanz war erdrückend: Erneut war es Adil Iggoute, der in der 34. Minute das 0:3 markierte, bevor Ante Galic in der 44. Minute noch vor dem Pausenpfiff das 0:4 erzielte und die Partie damit vorzeitig entschied. Auch nach dem Seitenwechsel kannten die Gäste keine Gnade. In der 48. Minute krönte Adil Iggoute seine herausragende Leistung mit seinem dritten Treffer zum 0:5. Als Christos Chatzimalousis in der 65. Minute gar auf 0:6 stellte, drohte dem Heimteam ein totales Debakel. In der Schlussphase zeigten die Esslinger jedoch Moral und nutzten die nachlassende Konzentration des Tabellenführers für Ergebniskosmetik. Felix Frenz erzielte in der 70. Minute das 1:6, ehe Florian Nikl in der 81. Minute den Endstand zum 2:6 herstellte.