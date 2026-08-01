Young Boys Reutlingen: "Das Spiel gilt es ganz schnell aufzuarbeiten"

Führung aus dem Nichts

Der Oberligist Young Boys Reutlingen formierte sich taktisch in einem 3-5-2-System, während der Landesliga-Vertreter SG Empfingen in einer 4-3-3-Formation auflief und von Beginn an auf eine konsequente Mann-gegen-Mann-Deckung setzte. Vor 215 Zuschauern boten die ersten Minuten noch keine gefährlichen Szenen auf beiden Seiten, ehe den Reutlingern ein Strafstoß aus dem Nichts zugesprochen wurde. In der 12. Minute verwandelte Ante Galic den Foulelfmeter im Nachsetzen zur 1:0-Führung für die Young Boys Reutlingen.

Rückschlag vor dem Pausenpfiff

In der Folge lebte die Begegnung der 2. Runde im WFV-Pokal vor allem von Einzelaktionen und Distanzschüssen. Die Gastgeber nutzten in der 20. Minute eine Lücke in der Reutlinger Defensive: Nach einem präzisen Pass in die Tiefe verwandelte Stefan Mutapcic in der 21. Minute kühl zum 1:1-Ausgleich. Nur eine Minute später besaßen die Young Boys Reutlingen die Riesenchance zur erneuten Führung, doch den Kopfball von Chatzimalousis parierte der Empfinger Torhüter mit einer Glanztat.

Auf der Gegenseite schlug die SG Empfingen in der 28. Minute erneut zu, als Stefan Mutapcic den Ball per Traumtor in den rechten Winkel zum 2:1 (29. Minute) zirkelte. In einer von Hektik und emotionalen Zweikämpfen geprägten Schlussphase der ersten Halbzeit ging Empfingen mit einer verdienten Führung in die Pause, begünstigt durch mehr Mentalität, Kompaktheit und eine effizientere Chancenverwertung.

Ausgleich und bitterer Platzverweis

Mit Wiederanpfiff zeigten die Young Boys Reutlingen eine deutliche Reaktion. In der 47. Minute verwertete Ivan Cabraja einen sensationell getretenen Freistoß von Lennerth aus halbrechter Position per Kopf zum 2:2-Ausgleich. Der Schwung hielt an: In der 53. Minute verfehlte ein Distanzschuss von Meiser nur knapp das Ziel und prallte an den Pfosten. Der emotionale Wendepunkt folgte jedoch in der 69. Minute, als Ivan Cabraja nach einem Handspiel die Rote Karte sah und die Reutlinger fortan in Unterzahl agieren mussten.

Vergebener Matchball in Unterzahl

Trotz der personellen Unterlegenheit steckte das Reutlinger Team keineswegs auf und erspielte sich die Riesenchance zur Führung: In der 75. Minute scheiterte Milenkovic freistehend im Eins-gegen-Eins am gegnerischen Torwart. Auch die Gastgeber kamen noch einmal gefährlich vor das Gehäuse, als der Spieler mit der Nummer 11 der SG Empfingen in der 83. Minute von halblinks knapp verzog. Somit blieb es nach 90 Minuten beim 2:2-Unentschieden.

Entscheidung in der Verlängerung

In der kräftezehrenden Verlängerung machte sich die personelle Überzahl des Landesligisten schmerzhaft bemerkbar. In der 95. Minute brachte Linus Hellstern die SG Empfingen mit 3:2 in Front. Den Schlusspunkt der Partie setzte schließlich Sergen Erdem in der 120. Minute mit dem Treffer zum 4:2-Endstand.

Fokus auf den Ligastart

Nach der bitteren Niederlage zog Reutlingens Torwart-Trainer Florian Mack eine klare Bilanz: „Empfingen zieht als verdienter Sieger in die nächste Runde ein. Sie haben im talentfreien Bereich mehr investiert und in den wichtigen Situationen mehr richtige Entscheidungen getroffen. Wir haben es von Beginn an nicht geschafft, unseren Plan umzusetzen und auch in der Druckphase während der zweiten Halbzeit nicht konsequent genug gearbeitet. In Unterzahl und in der Verlängerung wird es dann verdammt schwer, dagegenzuhalten. Das Spiel gilt es ganz schnell aufzuarbeiten und den Fokus auf den Oberligaauftakt zu richten.“