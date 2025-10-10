Young Boys Reutlingen besiegen FC Holzhausen 4:2 im Topspiel

In einem mitreißenden Spitzenspiel der Verbandsliga Württemberg bezwingen die Young Boys Reutlingen an heutigen Freitagabend den FC Holzhausen mit 4:2. Vor 850 Zuschauern entfaltete sich ein Abend voller Tempo, Leidenschaft und späten Treffern, der den Spitzenreiter weiter auf Kurs hält.

Das Spitzenspiel des 11. Spieltags der Verbandsliga Württemberg bot alles, was den Fußball auf dieser Ebene auszeichnet: Tempo, Zweikämpfe, Emotionen – und ein Publikum, das jede Aktion feierte. Unter dem Flutlicht von Reutlingen trafen die Young Boys auf den FC Holzhausen, zwei Mannschaften, die sich nichts schenkten. Die Atmosphäre war elektrisierend, 850 Zuschauer sorgten für eine Kulisse, die dem Spitzenspiel gerecht wurde.

Frühe Führung und Antwort vor der Pause

Die Hausherren zeigten von Beginn an, warum sie an der Tabellenspitze stehen. Nach 26 Minuten nutzte Ante Galic eine Gelegenheit konsequent und traf zum 1:0. Der Treffer war Ausdruck des druckvollen Offensivspiels der Reutlinger. Doch kurz vor der Pause meldeten sich die Gäste zurück. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Janik Michel den Elfmeter sicher zum 1:1. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeit – ein Unentschieden nach einer intensiven ersten Hälfte.

Schlagabtausch im zweiten Durchgang

Auch nach der Pause blieb das Spiel offen. Beide Teams suchten die Entscheidung und lieferten sich ein temporeiches Duell. In der 68. Minute brachte Christos Chatzimalousis die Young Boys erneut in Führung, doch nur fünf Minuten später glich erneut Torjäger Janik Michel aus. Das 2:2 spiegelte den Spielverlauf wider – zwei Teams auf Augenhöhe, die um jeden Meter kämpften.

Galic und Chatzimalousis entscheiden das Spiel

In der Schlussphase kippte das Spiel zugunsten der Gastgeber. Die Young Boys wirkten zielstrebiger und entschlossener. Ante Galic erzielte in der 88. Minute das umjubelte 3:2, bevor Christos Chatzimalousis in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer zum 4:2-Endstand traf. Die Reutlinger Fans feierten eine Mannschaft, die bis zur letzten Sekunde alles gab und sich den Sieg mit unbändigem Willen verdiente.

Reutlingen baut Tabellenführung aus

Mit dem neunten Sieg im elften Spiel bauten die Young Boys Reutlingen ihre Tabellenführung aus. Mit 28 Punkten liegen sie nun sechs Zähler vor dem TSV Oberensingen. Der FC Holzhausen musste hingegen nach einem starken Auftritt eine bittere Niederlage hinnehmen, bleibt aber mit 20 Punkten im oberen Tabellendrittel und wahrt alle Chancen im Kampf um die Spitzenplätze.

Ausblick auf den nächsten Spieltag

Am Samstag, 18. Oktober, wartet auf die Young Boys Reutlingen die nächste Herausforderung: das Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Der FC Holzhausen empfängt ebenfalls am Samstag, 18. Oktober, den TSV Weilimdorf. Beide Teams werden erneut alles daransetzen, ihre Ambitionen zu untermauern – Reutlingen als Spitzenreiter, Holzhausen als hartnäckiger Verfolger.