Young Boys Reutlingen: „45 Punkte nach 18 Spielen ist sensationell“

Trainer Volker Grimminger äußert sich im FuPa-Teamcheck zur überragenden Vorrunde der Young Boys Reutlingen, zur Balance zwischen Risiko und Stabilität, zur Vorbereitung ab dem 12. Januar und zu den Zielen im Titelrennen der Verbandsliga.

Ausgangslage „Es war natürlich eine überragende Vorrunde.“ Volker Grimminger bewertet den ersten Tabellenplatz nach 18 Spielen mit 45 Punkten als „sensationell“. Selbst in den Spielen, in denen Punkte liegen gelassen wurden, sei es „nicht so, dass wir die hätten liegen lassen müssen“. Einziger Kritikpunkt: „Dass wir da ein Ticken konstanter sein könnten“, wobei er betont, das sei „Beschweren auf hohem Niveau“.

Prägende Momente „Ich finde, da gibt es wenige spezielle Momente.“ Dennoch sticht für Grimminger eine Partie heraus: „Klar, das Spiel gegen Holzhausen war, das grenzte fast an der Perfektion für diese Liga.“ Insgesamt habe es aber „von Anfang an begonnen, dass wir eine Siegesserie gestartet hasben“. Das Spiel gegen Holzhausen bewertet er „am höchsten, weil es halt von der Leistung her einfach am stärksten war“.

Offensive Stärke, defensive Entwicklung 51 geschossene Tore unterstreichen das offensive Potenzial, 22 Gegentore erklärt Grimminger mit der Spielweise: „Wir spielen schon extrem offensiv, extrem riskant.“ Gleichzeitig hebt er die Entwicklung hervor: „Umso länger die Vorrunde ging, unsere Gegentore sind dann immer besser geworden.“ Teilweise habe man „zu null oder mit einem gespielt“, weil man „verschiedene Abläufe doch besser in den Griff bekommen“ habe und dadurch „viel weniger Torchancen und dementsprechend viel weniger Tore zugelassen“ wurden.

Mannschaftliche Entwicklung

Zu herausragenden Einzelspielern sagt der Trainer klar: „Ich nehme da nie oder ganz selten einen Einzelnen raus.“ Für den Trainer habe sich „die ganze Mannschaft entwickelt“. Jeder habe sich „im Spiel gegen den Ball im Umschaltmoment, im Spiel mit Ball noch verbessert“. Genau daran wolle man „natürlich noch dranbleiben“.

Verbesserungspotenzial

Der Fokus liegt darauf, „den Stand oder das Niveau, das wir uns jetzt erarbeitet haben, zu halten“. Wichtig sei, „dass wir nach der Winterpause gut aus den Startlöchern kommen“. Dann gelte es: „Und dann mal schauen.“

Vorbereitung und Testspiele

Der Startschuss fällt am 12. Januar. Insgesamt seien „sechs Testspiele geplant“. Das erste steigt „am 17.1. gegen Stuttgart der Kickers aus der Regionalliga“. Hinzu kommt „ein kleines Winterturnier mit der U19 vom VfB, mit Villingen und mit Bissingen“. Außerdem sind „einzelne Spiele gegen unterklassigere Gegner“ vorgesehen, „wo wir ein bisschen versuchen, Abläufe besser einstudieren zu können“.

Kader und Winterpause

„Wir beobachten natürlich den Markt“, erklärt Grimminger. Bei „45 Punkten aus 18 Spielen“ und „sechs Punkten Vorsprung“ sei „jetzt nicht Not am Mann“. Dennoch gilt: „Wenn es charakterlich und von der Leistung her zu uns passt, kann sein, dass noch was passiert.“

Taktische Schwerpunkte

Im Training soll „das Spiel gegen den Ball noch mehr perfektioniert“ werden, „auch in verschiedenen Höhen, wie wir es anlaufen“. Ansonsten sieht Grimminger sein Team bereits „mannschaftstaktisch schon sehr gut dabei“. Gerade enge Spiele seien durch „mannschaftliche Geschlossenheit“ entschieden worden.

Ziele für die Rückrunde

„Wir wollen den ersten Platz verteidigen, solange es geht und im besten Fall natürlich bis zum Ende.“ Für Grimminger ist klar: „In jedem Spiel gibt drei Punkte und deswegen ist jedes Spiel wichtig.“ Entscheidend sei, „vom ersten Spiel an da sein“ und „einen guten Start hinlegen“. Als Maßstab nennt er die vergangene Rückrunde: „Da sind wir, glaube ich, mit acht Siegen gestartet.“

Gegner und Aufstiegsgedanken

Besondere Spiele gibt es für ihn nicht: „Jedes Spiel gibt drei Punkte, jeder Gegner hat elf Spiele auf dem Feld.“ Zum Thema eines möglichen Aufstiegs in die Oberliga sagt Grimminger: „Natürlich redet man ab und zu mal darüber“, schränkt aber ein: „Davon können wir uns noch nichts kaufen.“ Wichtig sei, dass das Thema „erstmal aus den Köpfen raus“ komme. Sein Credo: „Woche für Woche unseren Job wieder machen und dann gucken wir, wo die Reise hinführt.“