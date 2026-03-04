Young Boys mit Polster, im Abstiegskampf brennt der Keller

Am 21. Spieltag der Verbandsliga Württemberg, dem zweiten nach der Winterpause, ist die Liga bereits wieder auf Betriebstemperatur. Der Auftakt hat Spuren hinterlassen: Young Boys Reutlingen gewannen in Esslingen 6:2 und führen nun mit 48 Punkten (57:24 Tore). FC Holzhausen liegt bei 42 Punkten nach dem 2:1 in Hofherrnweiler, dahinter folgen TSV Berg (37) und TSV Oberensingen (35). Unten bleibt es gnadenlos mit vier direkten Absteigern plus Abstiegsrelegation – und genau dort sind die Nerven am dünnsten. Die Hinspiele liefern klare Marker, der Auftaktspieltag frische Energie: Jetzt beginnt das Nachsetzen.
Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall stehen bei 24 Punkten (19 Spiele, 34:45 Tore) und kommen mit der bitteren Niederlage aus dem Auftakt: 2:3 in Oberensingen. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist mit 27 Punkten (19 Spiele, 23:24 Tore) Siebter, verlor zum Restart aber 1:2 gegen Holzhausen. Beide Teams starten also mit Druck in diesen Spieltag – und genau das macht die Partie emotional.
Das Hinspiel am 30.08.25 gewann Schwäbisch Hall auswärts 3:1 (Hofherrnweiler-Unterrombach – Schwäbisch Hall 1:3). Hofherrnweiler hat also etwas offen, Schwäbisch Hall den Beweis, dass man diesen Gegner schlagen kann.
Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
Ein echtes Spitzenspiel – Dritter gegen Vierter, und beide kommen mit Rückenwind. TSV Berg ist Dritter mit 37 Punkten (61:28 Tore) und spielte zum Auftakt 3:3 in Dorfmerkingen. TSV Oberensingen steht als Vierter bei 35 Punkten (47:21 Tore) und gewann zum Restart 3:2 gegen Schwäbisch Hall.
Das Hinspiel am 30.08.25 gewann Oberensingen 2:0 (Oberensingen – Berg 2:0). Für Berg ist das eine offene Rechnung, für Oberensingen die Erinnerung an einen klaren Erfolg. Wer hier gewinnt, bleibt ganz nah dran an Holzhausen – und hält die Hoffnung auf die Spitze am Leben.
Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
Zwei Teams, die mit völlig unterschiedlichen Gefühlen aus dem Winterstart kommen. SSV Ehingen-Süd ist Zehnter mit 24 Punkten (29:37 Tore), verlor aber zum Auftakt 0:2 in Tübingen. Sportfreunde Dorfmerkingen sind Sechster mit 33 Punkten (37:28 Tore) und erkämpften sich im Spitzenspiel ein 3:3 gegen Berg.
Das Hinspiel am 30.08.25 war ein klares Dorfmerkinger Statement: Dorfmerkingen – Ehingen-Süd 4:0. Ehingen-Süd will dieses Bild zu Hause korrigieren, Dorfmerkingen will zeigen, dass die starke Auftaktleistung kein einmaliger Ausbruch war.
Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
Ein Spiel mit Kellerluft und Hinrunden-Nadelstich. TSV Weilimdorf (Aufsteiger) steht bei 20 Punkten (19 Spiele, 37:46 Tore) und spielte zum Restart 1:1 in Heilbronn. FC Esslingen ist 15. mit 17 Punkten (30:51 Tore) – und kommt mit dem harten 2:6 gegen Young Boys aus dem Auftakt.
Das Hinspiel am 30.08.25 gewann Esslingen 3:1 (Esslingen – Weilimdorf 3:1). Jetzt ist die Lage anders: Esslingen braucht dringend Punkte, weil die Abstiegszone so brutal eng ist. Weilimdorf kann mit einem Heimsieg Abstand schaffen – und genau deshalb ist diese Partie mehr als nur ein Duell zweier Teams aus dem unteren Bereich: Es ist ein Spiel um Richtung und Ruhe.
Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
Ein Spiel, das nach Pflicht klingt – aber für beide Seiten nach Druck schmeckt. SV Fellbach (Absteiger) ist Achter mit 27 Punkten (37:40 Tore) und gewann zum Auftakt 3:1 in Rottenburg. VfR Heilbronn bleibt Schlusslicht mit 13 Punkten (19 Spiele, 23:38 Tore) und holte zum Restart ein 1:1 gegen Weilimdorf.
Das Hinspiel am 30.08.25 gewann Fellbach auswärts 2:1 (VfR Heilbronn – SV Fellbach 1:2). Heilbronn braucht jeden Punkt, um überhaupt wieder Anschluss zu finden. Fellbach will den Abstand nach unten vergrößern – denn in einer Liga mit vier direkten Absteigern ist selbst Platz acht keine Komfortzone.
Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
Der Verfolger gegen den formstarken Aufsteiger – und ein Hinspiel, das Holzhausen als Blaupause dient. FC Holzhausen ist Zweiter mit 42 Punkten (42:15 Tore) und kam mit einem 2:1-Sieg in Hofherrnweiler aus dem Winterstart. VfB Friedrichshafen (Aufsteiger) ist Fünfter mit 33 Punkten (39:30 Tore) und setzte zum Auftakt ein Ausrufezeichen: 4:0 gegen Calcio.
Das Hinspiel am 30.08.25 gewann Holzhausen in Friedrichshafen deutlich 4:1 (Friedrichshafen – Holzhausen 1:4). Für Holzhausen ist das der Auftrag, den Druck auf Young Boys hochzuhalten. Für Friedrichshafen die Chance, nach dem 4:0 gleich den nächsten Schritt zu machen und zu zeigen, dass man auch gegen die Top zwei bestehen kann.
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Das Duell zwischen Tabellenführer und Kellerkandidat – und doch voller Spannung, weil die Zahlen so deutlich sind. Young Boys Reutlingen führen mit 48 Punkten und kommen aus dem 6:2 in Esslingen. TSG Tübingen ist 13. mit 18 Punkten (18:47 Tore) und gewann zum Auftakt 2:0 gegen Ehingen-Süd – ein wichtiger Schritt für die Moral im Abstiegskampf.
Das Hinspiel am 29.08.25 gewann Young Boys 2:0 in Tübingen (Tübingen – Young Boys 0:2). Tübingen weiß also, wie schwer diese Aufgabe ist. Young Boys wiederum dürfen sich keine Unachtsamkeit erlauben, weil Holzhausen im Nacken sitzt und jeder Punkt im Aufstiegsrennen zählt.
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Ein Kellerduell mit mittlerer Flughöhe – und großer Bedeutung. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Absteiger) ist Neunter mit 25 Punkten (23:39 Tore), kam aber zum Restart unter die Räder: 0:4 in Friedrichshafen. FSV Waiblingen (Aufsteiger) steht mit 13 Punkten aus 18 Spielen (26:38 Tore) auf Rang 16 und braucht dringend Zähler, um nicht weiter abzufallen.
Das Hinspiel am 29.08.25 endete 1:1 (Waiblingen – Calcio 1:1). Genau dieses Ergebnis macht das Rückspiel so brisant: Waiblingen hat bewiesen, dass es Calcio stoppen kann. Calcio braucht nach dem 0:4 jetzt eine Reaktion, um nicht in den Sog nach unten gezogen zu werden.
