Young Boys marschieren weiter – unten wird das Zittern größer

Am 21. Spieltag der Verbandsliga Württemberg hat sich das Bild nach der Winterpause weiter geschärft. Young Boys Reutlingen ziehen mit nun 51 Punkten an der Spitze davon, während FC Holzhausen (45) und TSV Berg (40) die Verfolger bleiben. Im Tabellenkeller wird es enger und härter: Bei vier Absteigern plus Abstiegsrelegation zählt jeder Zähler doppelt – und ein 0:0 kann plötzlich wie ein verlorener Nachmittag wirken.

Ein atemberaubender Schlagabtausch vor 400 Zuschauern bildete das emotionale Epizentrum des Spieltags. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall starteten furios, als Matti Bunk bereits in der 3. Minute das 1:0 erzielte. Die Gäste der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zeigten sich jedoch wenig geschockt und glichen in der 27. Minute durch Nicola Zahner zum 1:1 aus. Doch kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Lorenz Minder brachte Hall in der 40. Minute mit 2:1 in Führung, bevor Azad Toptik nur sechzig Sekunden später in der 41. Minute auf 3:1 erhöhte.

Nach dem Seitenwechsel schien die Vorentscheidung gefallen, als erneut Matti Bunk in der 54. Minute das 4:1 markierte. Doch das Spiel nahm eine dramatische Wendung, als Joshua Voigt in der 58. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl gerieten die Hausherren unter Druck: Kilian Kuntz verkürzte in der 65. Minute auf 4:2, und als Julian Köhnlein in der 78. Minute das 4:3 erzielte, zitterten die Sportfreunde. Hall rettete den knappen Sieg jedoch über die Zeit. ---

Vor 267 Zuschauern entwickelte sich ein Geduldsspiel, in dem der TSV Berg seine Aufstiegsaspirationen untermauerte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Fikret Mert Aras die Heimfans in der 52. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Der TSV Oberensingen bemühte sich um Struktur, doch die Gastgeber blieben effizient: Romeo Lindinger erhöhte in der 71. Minute auf 2:0. Der Anschlusstreffer zum 2:1 durch Patrick Werner in der Nachspielzeit (90.+3) kam für die Gäste zu spät, um den Heimsieg der Berger noch zu gefährden. ---





In Ehingen sahen 234 Zuschauer eine abgeklärte Leistung der Gäste. Die Sportfreunde Dorfmerkingen gingen früh in Führung, als Yamoussa Camara in der 12. Minute das 0:1 erzielte. Der SSV Ehingen-Süd fand gegen die kompakte Defensive der Sportfreunde kaum Mittel, und so erhöhte Fabio Mango in der 53. Minute folgerichtig auf 0:2. Zwar keimte in der 74. Minute noch einmal Hoffnung auf, als Narciso Filho den 1:2-Anschlusstreffer markierte, doch Dorfmerkingen verteidigte die Führung leidenschaftlich bis zum Abpfiff. ---

Ein torreiches Spektakel bot sich den Fans in Weilimdorf. Der Aufsteiger TSV Weilimdorf erwischte den besseren Start durch das 1:0 von Tamer-Harun Fara in der 7. Minute. Doch der FC Esslingen antwortete prompt: Dorde Smiljic glich in der 13. Minute zum 1:1 aus. Erneut war es Tamer-Harun Fara, der in der 30. Minute die 2:1-Führung für die Hausherren besorgte, doch Esslingen schlug in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) durch Marcel Sichwardt zum 2:2 zurück. In der zweiten Halbzeit bewies Weilimdorf den längeren Atem: Terry Offei traf in der 57. Minute zum 3:2, bevor Roman Kasiar in der 90.+6 Minute mit dem 4:2 den Schlusspunkt unter eine nervenaufreibende Partie setzte. ---

Der SV Fellbach gab sich vor 200 Zuschauern keine Blöße und stürzte den VfR Heilbronn. Bereits in der 13. Minute stellte Mert Ali Icmez die Weichen mit dem 1:0 auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sirin Emre Durmus in der 50. Minute auf 2:0. Heilbronn fand keine Mittel gegen die spielstarken Fellbacher, die in der 79. Minute erneut durch Mert Ali Icmez zum 3:0-Endstand trafen. Während Fellbach ins gesicherte Mittelfeld rückt, verharrt Heilbronn am Tabellenende. ---

Der Tabellenzweite FC Holzhausen untermauerte vor 250 Zuschauern seine Favoritenrolle gegen den Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Torjäger Tim Steinhilber brachte die Hausherren mit einem Doppelschlag in der 28. Minute (1:0) und 32. Minute (2:0) früh auf die Siegerstraße. Zwar gelang Kai Kramer für den VfB in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) der 2:1-Anschluss, doch die Hoffnung währte nur kurz. Unmittelbar nach Wiederanpfiff stellte Jovan Djermanovic in der 46. Minute den alten Abstand zum 3:1-Endstand wieder her. ---

Der Tabellenführer hat seine Macht erneut in Tore übersetzt – aber es begann mit einem Moment, der kurz nach Überraschung roch. Tom Abele traf früh (4.) – und im Spielverlauf stehen damit beide ersten Einträge so, wie sie notiert sind: 1:1 Tom Abele (4.) und 1:0 Luca Lennerth (36.). Spätestens kurz vor der Pause kippte die Partie klar zugunsten der Young Boys: In der 45. Minute fiel ein Eigentor zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel legte Reutlingen nach, ohne den Gegner wieder atmen zu lassen: Thomas Michael Diescher traf zum 3:1 (57.), Hakan Aktepe machte in der 70. Minute das 4:1 perfekt.

Schiedsrichter Benjamin Maier leitete die Partie, und die Tabelle spiegelt die Wucht dieses Sieges wider: Young Boys stehen jetzt bei 20 Spielen, 16-3-1, 61:25 Toren und 51 Punkten. TSG Tübingen bleibt bei 18 Punkten (19:51 Tore) tief im unteren Drittel – und spürt in einer Liga mit vier Absteigern, wie schnell ein Spiel zum nächsten Alarm wird. ---



Ein Spiel ohne Tore – aber nicht ohne Bedeutung. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Absteiger) und FSV Waiblingen (Aufsteiger) trennten sich 0:0, Schiedsrichter Felix Günter (Freiberg am Neckar) hielt die Partie zusammen. Für Calcio bedeutet dieser Punkt: 26 Zähler nach 20 Spielen (23:39 Tore) – ein Wert, der noch keine echte Ruhe bringt, aber wenigstens nicht weiter nach unten zieht. Für Waiblingen ist es ein Zähler in einer Lage, in der man jeden Schritt zählen muss: 14 Punkte aus 19 Spielen (26:38 Tore), Rang 16.

In dieser Liga ist ein 0:0 selten neutral. Es ist ein Punkt, ja – aber eben auch ein Tag, an dem niemand jubeln konnte. Und genau das fühlt sich im Abstiegskampf oft wie ein halber Sieg und ein halber Verlust zugleich an.