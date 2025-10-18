Young Boys marschieren weiter – TSV Berg mit Offensivfeuerwerk

Der heutige Abschluss des 12. Spieltags in der Verbandsliga Württemberg hatte es in sich: Tabellenführer Young Boys Reutlingen setzte mit einem klaren Auswärtssieg ein weiteres Ausrufezeichen, während der TSV Berg in Ehingen seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Auch Holzhausen und Friedrichshafen feierten späte Erfolge, Hofherrnweiler überzeugte gegen Esslingen.

Der TSV Oberensingen bestätigte seine starke Form eindrucksvoll. Vor 250 Zuschauern übernahmen die Hausherren früh das Kommando und setzten die Gäste aus Tübingen permanent unter Druck. In der 38. Minute brachte Patrick Werner sein Team mit 1:0 in Führung und sorgte für das Halbzeitergebnis. Nach dem Seitenwechsel ließ Oberensingen nicht nach. In der 64. Minute erhöhte Simon Brandstetter auf 2:0, bevor Fabian Leidenbach in der 83. Minute mit dem 3:0-Endstand alles klar machte. ---

Ein intensives Duell erlebten die 250 Zuschauer. Bereits in der sechsten Minute brachte Rafael Terpsiadis den SV Fellbach in Führung. Kurz nach der Pause legte Mert Ali Icmez in der 48. Minute das 2:0 nach. Calcio Leinfelden-Echterdingen kämpfte sich zurück in die Partie und verkürzte nur vier Minuten später: Enes Isik traf in der 52. Minute zum 1:2. Trotz weiterer Offensivaktionen blieb es jedoch bei diesem Ergebnis.

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

In Waiblingen entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie mit vielen Höhepunkten. Die Gastgeber legten stark los und gingen in der 24. Minute durch Daniele Cardinale mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Endrit Beshi auf 2:0. Doch Rottenburg gab sich nicht geschlagen. Raphael Langer brachte die Gäste in der 39. Minute mit dem 2:1-Anschlusstreffer zurück ins Spiel. In der 55. Minute erzielte Maxime Ackermann den 2:2-Ausgleich. ---

Vor 300 Zuschauern begann alles nach Wunsch für die Hausherren, als Günter Schmidt in der 39. Minute das 1:0 erzielte. Doch die Freude währte nur kurz: Ante Galic glich in der 41. Minute aus, und nur zwei Minuten später brachte Albert Silov die Gäste mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel spielten die Young Boys ihre Klasse aus. Markus Wagner erhöhte in der 50. Minute auf 3:1, ehe Adil Iggoute in der 63. Minute den Endstand herstellte. Mit dem 4:1-Auswärtssieg festigten die Reutlinger die Tabellenführung und zeigten erneut, warum sie derzeit das Maß aller Dinge in der Liga sind. Schwäbisch Hall bleibt nach der sechsten Niederlage im unteren Tabellendrittel stecken. ---

Die TSG Hofherrnweiler überzeugte beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Esslingen durch Effizienz und defensive Stabilität. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Nicola Zahner seine Mannschaft in der 47. Minute in Führung. Philipp Tabatabai sorgte in der 72. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung. Vor 169 Zuschauern festigte Hofherrnweiler damit Platz fünf und setzte sich im dicht gedrängten Mittelfeld leicht ab. Für Esslingen war es bereits die siebte Saisonniederlage – die Gäste bleiben in der Abstiegszone. ---

In Ehingen erlebten 200 Zuschauer eine torreiche Begegnung, die klar zugunsten der Gäste aus Berg endete. Simon Dilger brachte Ehingen in der 30. Minute zwar in Führung, doch kurz vor der Pause glich Robin Hettel in der 45. Minute aus. Nach der Halbzeit dominierte Berg die Partie und stellte binnen weniger Minuten die Weichen auf Sieg: David Hoffmann traf in der 51. und 53. Minute doppelt, Daniel Schachtschneider erhöhte in der 63. Minute, bevor Jonathan Merk in der 77. Minute den Endstand von 5:1 herstellte. ---

Ein später Treffer entschied die Partie in Holzhausen. 188 Zuschauer mussten bis tief in die Nachspielzeit warten, ehe Torjäger Janik Michel in der 94. Minute das erlösende 1:0 erzielte. In einem umkämpften Spiel mit einigen Chancen zeigte Holzhausen Geduld und belohnte sich am Ende mit dem siebten Saisonsieg. ---

Vor 400 Zuschauern feierte Aufsteiger VfB Friedrichshafen einen hart erkämpften 1:0-Heimerfolg. In der 57. Minute erzielte Erbas Emirhan den entscheidenden Treffer des Tages. Mit dem fünften Saisonsieg verschaffte sich der VfB etwas Luft im Tabellenmittelfeld, während der VfR Heilbronn im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Manuel Fischer eine bittere Niederlage kassierte.