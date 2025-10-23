Young Boys erwarten Dritten, VfR Heilbronn bittet zum Kellerduell

Der 13. Spieltag der Verbandsliga Württemberg verspricht Spannung sowohl im Aufstiegs- als auch im Abstiegskampf. Spitzenreiter Young Boys Reutlingen will seine beeindruckende Serie fortsetzen, während Oberensingen, Berg und Holzhausen in Lauerstellung bleiben. Im Tabellenkeller kämpfen Heilbronn, Esslingen und Tübingen um dringend benötigte Punkte, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.

Morgen, 19:00 Uhr SV Fellbach SV Fellbach FC Holzhausen Holzhausen 19:00 live PUSH



Der SV Fellbach empfängt den FC Holzhausen und will nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wieder in die obere Tabellenhälfte vorrücken. Holzhausen reist mit 23 Punkten als eine der stabilsten Mannschaften der Liga an und könnte mit einem Auswärtssieg den Kontakt zur Tabellenspitze halten. Der SV Fellbach empfängt den FC Holzhausen und will nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wieder in die obere Tabellenhälfte vorrücken. Holzhausen reist mit 23 Punkten als eine der stabilsten Mannschaften der Liga an und könnte mit einem Auswärtssieg den Kontakt zur Tabellenspitze halten.



In Dorfmerkingen treffen die Sportfreunde auf den TSV Oberensingen. Die Gastgeber wollen nach vier Siegen aus elf Spielen ihre Heimbilanz verbessern, während Oberensingen als Tabellenzweiter weiter Druck auf Spitzenreiter Reutlingen ausüben will. In Dorfmerkingen treffen die Sportfreunde auf den TSV Oberensingen. Die Gastgeber wollen nach vier Siegen aus elf Spielen ihre Heimbilanz verbessern, während Oberensingen als Tabellenzweiter weiter Druck auf Spitzenreiter Reutlingen ausüben will.



Der VfR Heilbronn steht gegen den FSV Waiblingen unter Zugzwang. Beide Teams rangieren im unteren Tabellenfeld und benötigen Punkte, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Der VfR Heilbronn steht gegen den FSV Waiblingen unter Zugzwang. Beide Teams rangieren im unteren Tabellenfeld und benötigen Punkte, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren.



Die TSG Tübingen empfängt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Tübingen will nach nur zwei Siegen aus elf Spielen ein Lebenszeichen senden, während Hofherrnweiler mit einem Erfolg den Abstand zur Spitzengruppe verringern könnte. Die TSG Tübingen empfängt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Tübingen will nach nur zwei Siegen aus elf Spielen ein Lebenszeichen senden, während Hofherrnweiler mit einem Erfolg den Abstand zur Spitzengruppe verringern könnte.

Sa., 25.10.2025, 15:30 Uhr FC Esslingen FC Esslingen VfB Friedrichshafen VfB FN 15:30 PUSH



Der FC Esslingen trifft auf Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Esslingen steht mit acht Punkten im Tabellenkeller und darf sich keine weitere Niederlage leisten, während Friedrichshafen mit einem Auswärtssieg ins Mittelfeld vorstoßen könnte. Der FC Esslingen trifft auf Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Esslingen steht mit acht Punkten im Tabellenkeller und darf sich keine weitere Niederlage leisten, während Friedrichshafen mit einem Auswärtssieg ins Mittelfeld vorstoßen könnte.



Der FC Rottenburg empfängt Calcio Leinfelden-Echterdingen. Beide Mannschaften stecken im unteren Drittel der Tabelle und brauchen dringend Zählbares, um den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen nicht zu verlieren. Der FC Rottenburg empfängt Calcio Leinfelden-Echterdingen. Beide Mannschaften stecken im unteren Drittel der Tabelle und brauchen dringend Zählbares, um den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen nicht zu verlieren.



Der TSV Weilimdorf spielt zu Hause gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall. Die Gastgeber wollen mit einem Sieg den Sprung ins Mittelfeld schaffen, während Hall nach nur elf Punkten aus elf Partien weiter um den Anschluss kämpft. Der TSV Weilimdorf spielt zu Hause gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall. Die Gastgeber wollen mit einem Sieg den Sprung ins Mittelfeld schaffen, während Hall nach nur elf Punkten aus elf Partien weiter um den Anschluss kämpft.

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr Young Boys Reutlingen Young Boys R TSV Berg TSV Berg 16:00 PUSH



Spitzenreiter Young Boys Reutlingen empfängt den TSV Berg zum Topspiel des Spieltags. Beide Teams zählen zu den torgefährlichsten der Liga, und mit einem Sieg könnte Berg den Rückstand auf den Tabellenführer bis auf fünf Punkte verkürzen.