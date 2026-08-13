Young Boys Balkan: Vier Neuzugänge, Hasanovic verabschiedet sich Pfarrkirchener Futsal-Team stellt sich für seine zweite Bundesliga-Saison neu auf von Tobias Wittenzellner · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser

Nach dem Klassenerhalt ist vor der Saison: die Young Boys Balkan freuen sich auf ein weiteres Jahr in der Futsal-Bundesliga. – Foto: Helmut Berlehner

Eigentlich war das Abenteuer Futsal-Bundesliga für die Young Boys Balkan nach nur einem Jahr schon fast beendet. Durch den Rückzug des Hamburger SV bekamen die Niederbayern jedoch eine zweite Chance über die Relegation und die nutzten sie auch. In der Dreiergruppe setzte sich das Team von Coach Almedin Ljutic souverän gegen Blumenstadt und Mainz durch und darf sich nun auf seine zweite Saison in der deutschen Eliteliga freuen.

"Die Vorfreude ist groß - endlich beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison in der Futsal-Bundesliga. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Relegation wollen wir den nächsten Schritt machen und blicken mit viel Optimismus auf die kommende Spielzeit", lässt der sportliche Leiter Helmut Berlehner verlauten. Der Kader bleibt dabei größtenteils zusammen: alle Schlüsselspieler, die maßgeblich zum Klassenerhalt beigetragen haben, bleiben an Bord. Lediglich Goalgetter Mirza Hasanovic wird ab sofort nicht mehr für die Pfarrkirchener auflaufen. "Mirza beendet das Kapitel Futsal auf eigenen Wunsch, bleibt uns aber als Zuschauer und Fan treu. Wir bedanken uns bei ihm für seinen unglaublichen Einsatz und wünschen ihm nur das Beste für seine Zukunft", so Berlehner.



Den Platz des Routiniers wird jedoch ein absoluter Top-Neuzugang einnehmen: mit Darko Rangotov konnten die Verantwortlichen einen der torgefährlichsten "Pivots" Süddeutschlands verpflichten. In 24 Regionalliga-Spielen erzielte er für Remchingen und zuletzt den Karlsruher SC beeindruckende 57 Tore und bringt zudem schon Erfahrung aus der Futsal-Bundesliga mit. Ein weiterer wichtiger Neuzugang ist Denys Karmazyn, der vom SSV Jahn Regensburg nach Pfarrkirchen wechselt. Im Tor verstärkt künftig Hussein Mirzai das Torhüterteam. Neu ist außerdem Morteza Ansari: ein junger, talentierter Spieler, der im Probetraining einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat und für den Futsal nach Pfarrkirchen ziehen wird. Dazu rückt mit Ajdin Dedic ein erst 16-jähriges Eigengewächs fest in den Bundesliga-Kader auf. "Ajdin hat bereits in der vergangenen Saison regelmäßig mit der Mannschaft trainiert und sich diese Chance mit seinen Leistungen verdient. Auf unsere Nachwuchsarbeit sind wir besonders stolz", betont Berlehner.