Young Boys Balkan: Nach der Enttäuschung folgt die große Chance

Der Blick geht nach vorn bei Mirza Hasanovic und seinen Young Boys Balkan. – Foto: Thomas Martner

Totgesagte leben länger - dieses allseits bekannte Sprichwort trifft aktuell auf die Young Boys Balkan zu. Das Futsal-Team der TuS 1860 Pfarrkirchen stand nach einer hochdramatischen Heimniederlage gegen Preußen Münster am letzten Spieltag der regulären Bundesliga-Saison eigentlich schon als Absteiger fest. Durch den Rückzug des Hamburger SV erhält die Truppe von Coach Almedin Ljutic nun allerdings doch noch die Chance auf den Klassenerhalt und kämpft in der Relegation um den Verbleib in der deutschen Bel-Etage. Das erste von insgesamt vier Spielen steigtam Samstag ab 20 Uhr in der Pfarrkirchener Dreifachturnhalle gegen die TSG 1846 Mainz.

Sa., 18.04.2026, 20:00 Uhr Young Boys Balkan Young Boys Balkan TSG 1846 Mainz 1846 Mainz 20:00 live PUSH

"Nach der bitteren Niederlage gegen Preußen Münster im letzten Saisonspiel der Futsal-Bundesliga war die Enttäuschung bei uns natürlich groß. Die Mannschaft war geknickt, denn wir hatten uns mehr erhofft. Umso größer ist jetzt die Freude darüber, dass wir über die Relegation noch eine weitere Chance auf den Klassenerhalt bekommen haben. Ich bin überzeugt, dass wir es verdient haben – die Mannschaft, unsere Zuschauer und auch die gesamte Stadt sowie die Region. In Pfarrkirchen sieht man ganz deutlich: Futsal lebt hier. Die Halle ist regelmäßig voll, die Unterstützung ist riesig. Es wäre sehr schade, nicht mehr Teil der Bundesliga zu sein, deshalb werden wir in der Relegation alles daran setzen, den Klassenerhalt perfekt zu machen", erklärt Trainer Almedin Ljutic.







Riesengroß war die Enttäuschung nach der Niederlage gegen Münster am letzten Spieltag. – Foto: Thomas Martner







Die Gruppenkonstellation ist dabei exakt identisch mit der aus dem Aufstiegsjahr 2025: die Young Boys treffen erneut auf die TSG Mainz und Blumenstadt United aus Erfurt. Gespielt wird im Modus "Jeder gegen Jeden" mit Hin- und Rückspiel, jedes Team hat also jeweils zwei Heim- und Auswärtspartien zu bestreiten.

"Wir erwarten wieder vier intensive und packende Spiele. Gegen Mainz hoffen wir gleich auf eine volle Halle und lautstarke Unterstützung, um direkt die ersten drei Punkte einzufahren. Gerade die beiden Heimspiele sind enorm wichtig. Hier wollen wir den Grundstein legen, um anschließend auswärts befreit aufspielen zu können. Die Vorfreude ist riesig und wir werden alles investieren, um die drei Punkte in Pfarrkirchen zu behalten", so Ljutic.

Personell ist der gesamte Kader einsatzbereit, lediglich Andreas Berovic muss aufgrund einer Rotsperre noch ein Spiel aussetzen.

"Wir freuen uns natürlich riesig darüber, dass wir nochmal die Chance bekommen, uns über die Relegation wieder für die Bundesliga zu qualifizieren. Wir treten natürlich an, um alles zu gewinnen und den Klassenerhalt zu realisieren. Gegen Mainz werden wir alles versuchen, um gleich mit einen Sieg zu starten. Wir hoffen, dass wieder viele Zuschauer in die Halle kommen und die Mannschaft zum ersten Sieg tragen", betont der sportliche Leiter Helmut Berlehner.

Nach dem Auftakt gegen Mainz steht eine Woche später direkt das nächste Heimspiel auf dem Plan. Wiederum am Samstag um 20 Uhr geht es dann gegen Blumenstadt.