Nach dem Auftakt in Hamburg bestreiten die Young Boys Balkan am Samstagabend ihr erstes Heimspiel in der Futsal-Bundesliga. – Foto: Thomas Martner

Young Boys Balkan: Heimpremiere im Hexenkessel Pfarrkirchener Futsal-Truppe erwartet am Samstag den SV Pars Neu-Isenburg zum ersten Heimspiel in der Bundesliga Verlinkte Inhalte präsentiert von Futsal Bundesliga Young Boys Balkan

Der Start ist leider nicht geglückt, dennoch freuen sich die Young Boys Balkan nach der 1:5-Auftaktniederlage beim Hamburger SV nun auf das erste Heimspiel in der Futsal-Bundesliga. Am Samstagabend empfängt das Team um Coach Almedin Ljutic den SV Pars Neu-Isenburg und will die ersten Punkte in der noch jungen Saison einfahren. Anstoß in der Pfarrkirchener Dreifachturnhalle ist um 19 Uhr.

Der erste Bundesliga-Auftritt am vergangenen Sonntag in Hamburg wurde dabei von Verletzungspech überschattet. Almir Mesanovic musste bereits Samstagabend verletzungsbedingt absagen, flog aber trotzdem mit, um die Manschaft zu unterstützen. Neuzugang Mirza Idrisovic konnte aufgrund von Problemen beim Aufwärmen ebenfalls nicht eingesetzt werden und zu allem Überfluss verletzte sich nach wenigen Minuten auch noch Ensar Skrijelj nach einem Zusammenprall. "Damit standen wir schon früh mit drei Ausfällen da – eine Hypothek, die in der Bundesliga nur schwer zu kompensieren ist", blickt der sportliche Leiter Helmut Berlehner zurück. Trotz der personellen Rückschläge begannen die Niederbayern mutig und lieferten den Hamburgern in den ersten zehn Minuten einen offenen Schlagabtausch. In der zehnten Minute fiel dann jedoch das 1:0 für die Hausherren – Nationalspieler Michael Meyer setzte sich stark durch und verwandelte sehenswert. Kurz darauf entschied der Schiedsrichter auf einen äußerst fragwürdigen Sechsmeter. Diesen nutzten die Gastgeber zum 2:0 und erhöhten kurz vor der Pause sogar auf 3:0.

"In der Halbzeitpause haben wir uns vorgenommen hoch zu pressen und ein schnelles Tor zu erzielen. Doch auch hier war uns das Glück nicht hold und wir kassierten das 0:4. Unsere Mannschaft ließ sich davon aber nicht entmutigen und spielte weiter mutig nach vorne", berichtet Berlehner. Die teils klaren Chancen entschärfte jedoch der Hamburger Nationaltorhüter Pavlos Wiegels, der auch zum Man of the Match gekürt wurde. Einzig sieben Minuten vor Schluss war er machtlos, als Amir Fatimic eine wunderschöne Kombination mit dem Pfarrkirchener Premierentreffer in der Bundesliga krönte. Danach gingen die Young Boys voll ins Risiko und stellten auf Flying Keeper um. Doch auch hier war Hamburg eiskalt und traf ins leere Tor zum 5:1-Endstand. "Trotz der Niederlage können wir auf die zweite Halbzeit aufbauen. Einsatz, Mut und Moral haben gestimmt – lediglich die zahlreichen Verletzungen und das fehlende Quäntchen Glück verhinderten ein besseres Ergebnis. Unter dem Strich war das 5:1 zu hoch für den Spielverlauf. Es war das erwartet schwere Spiel, da der HSV zuhause schon eine Macht ist. Wir werden jetzt das Spiel in den Trainingseinheiten analysieren und versuchen, es am Samstag bei unserem ersten Heimspiel besser zu machen. Unser Ziel bleibt klar: zwei Teams hinter uns zu lassen und den Klassenerhalt sichern. Schon nächste Woche geht es zuhause gegen Pars Neu-Isenburg weiter. Wir hoffen, dass bis dahin wieder mehr Spieler einsatzfähig sind und wir mit der Unterstützung unserer Fans die ersten Bundesliga-Punkte einfahren können. Wir hoffen, dass alle am Samstag um 19 Uhr in unsere Halle kommen und sie in einen Hexenkessel verwandeln", betonen Helmut Berlehner und Coach Almedin Ljutic unisono.