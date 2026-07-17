Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Younes Ebnoutalib hofft auf Aufstieg von Ex-Club FC Gießen
Teaser TESTSPIEL: +++ Wenn der Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt im Gießener Waldstadion gastiert, kennt sich ein SGE-Profi dort besonders gut aus. Das sagt Younes Ebnoutalib vor seiner Rückkehr +++
Gießen. Eintracht Frankfurt zu Gast im Gießener Waldstadion! Nachdem vor zwei Wochen bereits Bundesliga-Neuling SV Elversberg in der Universitätsstadt seine Visitenkarte abgegeben hatte (Endstand: 0:5), folgt nun mit den Adlern ein noch größeres Kaliber des deutschen Fußball-Oberhauses. Die Mannschaft von Trainer-Rückkehrer Adi Hütter startete am Montag offiziell in die Vorbereitung auf die neue Runde, den Abschluss der ersten Woche macht das Match beim Hessenligisten FC Gießen am Samstag (17 Uhr). Vor allem für Stürmer Younes Ebnoutalib dürfte dieser Tag ein besonderer sein. Im