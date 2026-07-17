Younes Ebnoutalib hofft auf Aufstieg von Ex-Club FC Gießen Teaser TESTSPIEL: +++ Wenn der Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt im Gießener Waldstadion gastiert, kennt sich ein SGE-Profi dort besonders gut aus. Das sagt Younes Ebnoutalib vor seiner Rückkehr +++ von Redaktion · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

Es ist noch gar nicht allzu lange her, dass Younes Ebnoutalib (l.) im Trikot des damaligen Fußball-Regionalligisten FC Gießen auflief. Nun kehrt er als Bundesliga-Profi von Eintracht Frankfurt zurück an seine frühere Wirkungsstätte. (Archivbild) © Oliver Vogler

Gießen. Eintracht Frankfurt zu Gast im Gießener Waldstadion! Nachdem vor zwei Wochen bereits Bundesliga-Neuling SV Elversberg in der Universitätsstadt seine Visitenkarte abgegeben hatte (Endstand: 0:5), folgt nun mit den Adlern ein noch größeres Kaliber des deutschen Fußball-Oberhauses. Die Mannschaft von Trainer-Rückkehrer Adi Hütter startete am Montag offiziell in die Vorbereitung auf die neue Runde, den Abschluss der ersten Woche macht das Match beim Hessenligisten FC Gießen am Samstag (17 Uhr). Vor allem für Stürmer Younes Ebnoutalib dürfte dieser Tag ein besonderer sein. Im