Yorck Männich soll SC Poppenbüttel zurückführen

Der SC Poppenbüttel stellt nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Hamburg die Weichen für den Neustart. Der Klub von der Bültenkoppel beendete die vergangene Saison als Schlusslicht der Bezirksliga Nord und muss künftig in der Kreisliga Hamburg antreten. Nach einer sportlich enttäuschenden Spielzeit setzt der SCP nun bewusst auf bekannte Gesichter und viel Vereinsidentifikation.
Neuer Cheftrainer wird Yorck Männich, der in Poppenbüttel kein Unbekannter ist. Männich hatte die erste Herren bereits einmal von der Kreisliga bis in die Landesliga geführt. Unterstützt wird er künftig von den Co-Trainern Lars Scheer und Ibrahim Yalcin, die beide seit längerer Zeit in der Jugend des Vereins tätig sind und ebenfalls eine Vergangenheit im Herrenbereich des SCP haben.
Gerade die Rückkehr von Männich ist für Poppenbüttel eine besondere Personalie. Der Verein spricht von einem Trainerteam aus „alt eingesessenen Poppenbüttlern“, mit dem man wieder zurück in die Erfolgsspur finden wolle. Männich kennt den Klub, das Umfeld und die Anforderungen an der Bültenkoppel bestens.
Für einen Verein, der nach dem Abstieg einen Neustart gestalten muss, kann genau diese Verbindung wertvoll sein. Poppenbüttel braucht nicht nur neue Impulse, sondern auch Ruhe, Orientierung und ein klares Gerüst. Männich bringt die Erfahrung mit, schon einmal eine erfolgreiche Entwicklung im Poppenbütteler Herrenfußball begleitet zu haben.
Scheer und Yalcin komplettieren das Trainerteam. Beide sind im Verein verwurzelt, kennen den Nachwuchsbereich und bringen damit ebenfalls einen wichtigen Bezug zur eigenen Struktur mit. Gerade nach einer schwachen Saison dürfte es für den SCP wichtig sein, wieder mehr Verbindung zwischen Mannschaft, Verein und Umfeld herzustellen.
Auch auf Funktionärsebene gibt es Kontinuität. Alexander Källner bleibt Ligamanager und soll gemeinsam mit dem Trainerteam die Kehrtwende einleiten. Der Verein formuliert die Ausgangslage offen: Die zurückliegende Saison müsse schnell analysiert, abgehakt und aus den Fehlern gelernt werden.
Das Ziel ist weniger eine kurzfristige Kampfansage als der Aufbau eines stabilen Fundaments. In der Vereinsmitteilung heißt es, nun sei es wichtiger denn je, „ein nachhaltiges und stabiles Gerüst zu formen“, um wieder eine erfolgreiche Zeit im Herrenfußball an der Bültenkoppel einzuleiten.
Nach den jüngsten Platzierungen ist dieser Ansatz nachvollziehbar. Poppenbüttel hatte in den vergangenen Jahren bereits schwierige Phasen erlebt. Nach Platz neun und Platz 14 in der Landesliga Hammonia folgten zwei Bezirksliga-Spielzeiten, nun der Absturz auf Rang 16 und der Gang in die Kreisliga.
Der SC Poppenbüttel richtet den Blick dabei nicht nur auf Trainer und Mannschaft, sondern auch auf das Umfeld. Die Unterstützer am Seitenrand sollen wieder eine wichtige Rolle spielen. Der Verein wünscht sich, die Freitagabende an der Bültenkoppel wieder zu Fußballabenden für die ganze Familie zu machen.
Diese Formulierung zeigt, worum es im Neustart ebenfalls geht: Poppenbüttel will nicht nur sportlich korrigieren, sondern auch wieder mehr Aufbruch und Zusammenhalt erzeugen. Nach einer Saison als Schlusslicht braucht es neben Ergebnissen auch ein neues Gefühl rund um die Mannschaft.
Mit Männich, Scheer, Yalcin und Källner setzt der Klub dafür auf Personen, die den Verein kennen. Der Abstieg ist der Tiefpunkt der jüngeren Entwicklung. Die neue Saison soll nun der Anfang einer Gegenbewegung werden.
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