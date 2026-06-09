Yorck Männich soll SC Poppenbüttel zurückführen SC Poppenbüttel geht nach dem Abstieg in die Kreisliga Hamburg mit Yorck Männich, Lars Scheer und Ibrahim Yalcin in die neue Saison. von red · Heute, 07:47 Uhr · 0 Leser

Neustart beim SCP. – Foto: Niels Wunstorf

Der SC Poppenbüttel stellt nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Hamburg die Weichen für den Neustart. Der Klub von der Bültenkoppel beendete die vergangene Saison als Schlusslicht der Bezirksliga Nord und muss künftig in der Kreisliga Hamburg antreten. Nach einer sportlich enttäuschenden Spielzeit setzt der SCP nun bewusst auf bekannte Gesichter und viel Vereinsidentifikation.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Neuer Cheftrainer wird Yorck Männich, der in Poppenbüttel kein Unbekannter ist. Männich hatte die erste Herren bereits einmal von der Kreisliga bis in die Landesliga geführt. Unterstützt wird er künftig von den Co-Trainern Lars Scheer und Ibrahim Yalcin, die beide seit längerer Zeit in der Jugend des Vereins tätig sind und ebenfalls eine Vergangenheit im Herrenbereich des SCP haben. Männich kehrt an die Bültenkoppel zurück Gerade die Rückkehr von Männich ist für Poppenbüttel eine besondere Personalie. Der Verein spricht von einem Trainerteam aus „alt eingesessenen Poppenbüttlern“, mit dem man wieder zurück in die Erfolgsspur finden wolle. Männich kennt den Klub, das Umfeld und die Anforderungen an der Bültenkoppel bestens.

Für einen Verein, der nach dem Abstieg einen Neustart gestalten muss, kann genau diese Verbindung wertvoll sein. Poppenbüttel braucht nicht nur neue Impulse, sondern auch Ruhe, Orientierung und ein klares Gerüst. Männich bringt die Erfahrung mit, schon einmal eine erfolgreiche Entwicklung im Poppenbütteler Herrenfußball begleitet zu haben. Scheer und Yalcin komplettieren das Trainerteam. Beide sind im Verein verwurzelt, kennen den Nachwuchsbereich und bringen damit ebenfalls einen wichtigen Bezug zur eigenen Struktur mit. Gerade nach einer schwachen Saison dürfte es für den SCP wichtig sein, wieder mehr Verbindung zwischen Mannschaft, Verein und Umfeld herzustellen.