Yoel Yilma beim Türkischen SV auf Anhieb Leistungsträger

Wiesbaden. Wenn man an Verbandsligist Türkischer SV denkt, kommt einem schnell das „dreiköpfige Monster“, wie es Hornaus Trainer Andreas Klöckner einst nannte, um Mo Tahiri, Daniel Rudi und Ilias Amallah in den Sinn. Eine Reihe dahinter zieht jedoch einer die Fäden, der für das Team kaum weniger bedeutsam ist: Yoel Yilma.

„Er ist sehr, sehr wichtig für uns“, sagt Trainer Gökhan Caliskan über den Sommer-Neuzugang. „Er hat sich in einer so kurzen Zeit so gut bei uns eingefunden und nimmt mir als Trainer auch sehr viel ab“, lobt er vor allem Yilmas Rolle als Bindeglied der Mannschaft. Mit seinen 26 Jahren hat der zentrale Mittelfeldspieler mit Wurzeln in Eritrea bereits eine bewegte Laufbahn hinter sich. Beim SV Erbenheim lernte er das Fußballspielen, wechselte als Siebenjähriger zu Eintracht Frankfurt und blieb dort bis zur U12. Nach einer Wachstumsproblematik am Knie, die ihn bremste, fand er bei den Offenbacher Kickers neuen Halt – und machte schnell wieder auf sich aufmerksam. Der FSV Mainz 05 holte ihn in seine C-Jugend (U14 und U15), wo Yilma zwei Jahre spielte und in dieser Zeit sogar deutscher Nationalspieler wurde. „Es lief alles super“, erinnert sich Yilma.

Im Sommer 2014 stand er vor der Entscheidung, zu RB Leipzig, Bayern München oder Borussia Dortmund zu wechseln. Yilma entschied sich für Dortmund. Dort spielte er dreieinhalb Jahre und traf auf viele spätere Profis. „Mit Orel Mangala, Etienne Amenyido, Janni Serra oder Jan-Niklas Beste habe ich heute noch Kontakt. Es war eine sehr schöne, aber auch prägende Zeit. Ich bin mit 15 ausgezogen, habe in Dortmund mein Abitur gemacht“, erzählt er.

Yilma künftig in der Baller League unterwegs, nachdem er zuvor in der Icon League bei Buzz Club spielte

Als sein Vertrag 2018 auslief, zog es ihn bereits im Winter 2017 zurück nach Wiesbaden zur Familie. „Meine Familie hat mich bestens unterstützt. Mit niemandem habe ich so oft telefoniert wie mit ihr“, sagt Yilma, dessen Eltern und Bruder Nimrod ihn regelmäßig in Dortmund besuchten. Nach einem halben Jahr in der U19 des SV Wehen Wiesbaden wechselte er zu Rot-Weiß Koblenz. „Für mich war das eine große Umstellung vom professionellen Jugendfußball hin zum Amateurfußball im Herrenbereich“, sagt er. Ein Jahr später schloss er sich dem TSV Schott Mainz an, verletzte sich jedoch in der Vorbereitung am Meniskus. Es folgten weitere Rückschläge: ein Meniskusriss in seiner Zeit beim SV Gonsenheim, später noch eine Schambeinentzündung und ein Impignment in der Hüfte. „Dann war auch das erste Mal, wo man gemerkt hat, dass es nach so vielen OPs mit dem Leistungsfußball schwierig werden könnte“, erinnert sich Yilma. In den letzten beiden Spielzeiten lief er für die TSG Pfeddersheim auf, baute sich neben seinem Fußballmanagement-Studium in Frankfurt mit der Icon League, bei der er für Buzz Club spielte, ein Standbein auf. Künftig wird er in der Baller League für Calcio Berlin auflaufen, die ihn verpflichtet haben.

Im Sommer hielt sich Yilma zunächst beim Team seines Bruders Nimrod, dem SV Frauenstein, fit, bevor der Türkische SV auf ihn zukam. Dort ist er einer der Schlüsselspieler – als technisch starker Organisator, mit Übersicht und Spielintelligenz. Neben seiner Ballsicherheit überzeugt er vor allem als Bindeglied zwischen den Mannschaftsteilen. Qualitäten, die einigen höherklassigen Vereinen sicherlich nicht verborgen bleiben. Auf die Frage, ob er das Ziel verfolge, noch mal höher zu spielen, sagt er: „Wenn man sein Leben lang Fußball spielt, hat man immer die Ambition, besser zu werden. Ausschließen kann man im Fußball nichts. Ich versuche, immer besser zu sein als in der Vorwoche.“

Am Sonntag (14.30 Uhr) empfängt der Türkische SV den SV RW Hadamar zum Topspiel.