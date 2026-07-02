 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Yilmaz und Wüst über SC Hanau, Icon League und SV Hummetroth

Für Halil Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst beginnt in der Hessenliga ein neues Kapitel

von Marcel Lorenz · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
BUZ: Dominik Wüst (links) und Halil Ibrahim Yilmaz gehen in der neuen Saison für Fußball-Hessenligist SC Hanau 1960 auf Torejagd.
BUZ: Dominik Wüst (links) und Halil Ibrahim Yilmaz gehen in der neuen Saison für Fußball-Hessenligist SC Hanau 1960 auf Torejagd. – Foto: Foto: FuPa.net/Patrick Schuch

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Halil Ibrahim Yilmaz
Halil Ibrahim Yilmaz
Dominik Wüst
Dominik Wüst

Südhessen. Nach ihrem Rauswurf beim SV Hummetroth Anfang April haben Halil Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst einen neuen Verein gefunden. Zur neuen Hessenliga-Saison laufen sie für den SC Hanau 1960 auf. Sie sprechen über ihre Ziele und die Nachwirkungen der Hummetroth-Zeit. Zudem geben beide einen Ausblick, wie die Chancen einer erneuten Teilnahme bei der Icon League (deutsche Hallenfußball‑Kleinfeldliga, die 2024 von Toni Kroos und dem Streamer Elias Nerlich gegründet wurde) stehen. Hier geht’s zum exklusiven Interview auf Echo Online (Plus).