Yilmaz und Sirin ergänzen Regionalliga-Mannschaft

Der TSV Steinbach Haiger belohnt Furkan Yilmaz und Arda Sirin für ihre starke Vorbereitung mit zwei Kaderplätzen in der Regionalliga Südwest-Mannschaft. Beide Spieler stehen aber auch weiterhin im Kader der Steinbacher Verbandsliga-Mannschaft und können dort ebenfalls zu Einsätzen kommen.

„Unsere Kaderplanung berücksichtigt auch die interne Spielerrekrutierung. Arda und Furkan haben sich ihre Chance durch positive Leistungen erarbeitet und werden nun weiter in unsere erste Mannschaft integriert. Wir freuen uns daher heute, dass wir erneut Spielern aus unserem Verein, aus unserer Region ermöglichen können, sich für Spieleinsätze in der Regionalliga Südwest zu empfehlen und einen weiteren Schritt in der fußballerischen Entwicklung gehen zu können“, sagt Steinbachs Geschäftsführer Sport, Giuseppe Lepore.