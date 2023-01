Yilmaz und Kiszka: VfV 06 verstärkt die Offensive Erhan Yilmaz mit Drittliga-Erfahrung - Finn Kiszka Top-Scorer in der Landesliga - Henke zu Lupo WOB!

Yilmaz wird im offensiven Mittelfeld für den VfV 06 agieren. Er hat zuletzt in der Regionalliga West bei Sportfreunde Lotte gespielt, davor bei Viktoria Berlin in der 3. Liga. Yilmaz kommt aus der Jugend des TSV Havelse, hat für die Garbsener noch 80 Regionalligaspiele bestritten (21 Tore), bevor er als Profi in die Schweiz (FC Will, United Zürich) und die Türkei (2. Liga Sanliarspor) ging. Auch dort fiel seine beständige Trefferquote auf.

In den letzten Monaten hatte Yilmaz sich verstärkt um den Aufbau einer beruflichen Existenz gekümmert und hatte sich im Herbst beim VfV 06 und danach bei TSV Havelse fit gehalten. Jetzt ist er bereit für die Unger-Jungs – und er brennt auf seine neue Aufgabe.

Die Vorfreude auf die letzten 16 Saisonspiele teilt er mit Finn-Luis Kiszka. Der 21-jährige Vollblutstürmer kommt aus der Landesliga vom OSV Hannover. In der laufenden Saison führt er die Torjägerliste der Liga mit 20 Treffern in 16 Spielen souverän an. Saisonübergreifend erzielte der 1,92 m große Stürmer in 59 Landesligaspielen für die Oststädter satte 39 Tore. Auch im EVI-Cup deutete er bereits seine Torgefährlichkeit an. Er wurde mit 7 Treffern Torschützenkönig des Hallenturniers.