Yilmaz trifft früh und spät: Eddersheim siegt dramatisch

Hattersheim. Der FC Eddersheim hat in der Hessenliga einen hart erkämpften 4:3-Auswärtssieg gegen die Reserve des SV Darmstadt 98 gefeiert. FC Eddersheim-Trainer Carsten Weber äußerte sich nach dem Spiel zufrieden über die Widerstandsfähigkeit seiner Mannschaft.

Der frühe Führungstreffer fiel bereits in der zweiten Spielminute. Nach hohem Pressing der Eddersheimer kam der Kepper der Hausherren im Kopfballduell mit Halil Ibrahim Yilmaz zu spät und veursachte einen Strafstoß, den der Gefoulte selbst souverän verwandelte. Nur vier Minuten später erhöhte der FCE: "Nach einem Freistoß von Jörg Finger, lässt der Torwart von Darmstadt den Ball nach vorne abklatschen und Jonas Kummer staubt ab zum 2:0", schilderte Weber die Szene.

Die Gäste erwischten einen perfekten Start in die Partie, wobei sie auch von Fehlern der Gastgeber profitierten. "Wir sind super reingekommen ins Spiel, unterstützt auch durch Fehler des Gegners muss man sagen", so Eddersheim-Trainer Carsten Weber.

Darmstadt kommt auf und Eddersheim wackelt kurzzeitig

Nach dem Zwei-Tore-Vorsprung fand die Lilien-Reserve jedoch besser ins Spiel. "Die ersten 15, 20 Minuten waren wir ganz gut drin. Darmstadt ist dann besser reingekommen, wir hatten Schwierigkeiten mit dem Positionsspiel und haben ihnen dann mehr Raum zum Umschalten gegeben", analysierte der Eddersheimer Coach. Der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel dann in der 21. Spielminute nach einem hohen Ballgewinn der Hausherren und einem Steckpass über die linke Seite der Eddersheimer, quer gelegt vor dem Tor und vollendet von Smail Kadrijaj. "In der Phase nach dem Anschlusstreffer haben wir dann auch schon gewackelt", sagte Weber. Kurz vor der Pause gelang Cem Kara ein Treffer der die Gemüter beruhigte. Er verwandelte einen direkten Freiststoß aus rund 18 Metern zum 3:1 (43.).

Später Eddersheimer Siegtreffer nach Doppelschlag der Lilien-Reserve

Die zweite Hälfte begann aus Eddersheimer Sicht alles andere als optimal. "Wir sind gar nicht gut aus der Pause gekommen, haben viele Zweikämpfe verloren, waren auch nicht mehr griffg im Angriffsspiel und haben viele Fehler gemacht", kritisierte Weber. Nachdem die Darmstädter bereits zwei Großchancen verzeichnet hatte folgte der Doppelschlag durch Mika Schlosser und Kian Rebner (66./70.) zum Ausgleich. Binnen vier Minuten glichen die Darmstädter aus, biede Tore fielen über die linke Eddersheimer Abwehrseite. "Wir wurden schon nach dem 2:0 zu passiv und dann wurde es schwierig", so die Erklärung von Weber.

Die Eddersheimer konnten sich jedoch fangen und beruhigten das Spiel. "Nach den beiden gegentreffern haben wir das Spiel wieder beruhigt", sagte Weber. Die Eddersheimer selbst waren vorne dann nicht mehr "brutal zwingend", aber auch Darmstadt hatte keine Ambitionen mehr nach vorne. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss. "Dann war es wieder Ibo Yilmaz in der 90. Minute, der denn Ball mit links an den Innepfosten ins Tor bringt, danach haben wir es dann zu Ende verteidgt."

"So ein Sieg ist gut für die Moral"

Ein am Ende zufriedenes Fazit konnte Weber zum Spiel ziehen: "Ich habe der Mannschaft danach gesagt, es ist wichtiger so ein Spiel zu gewinnen als ein 4:1 zum Beispiel. Wir mussten schwierige Phasen und Rückschläge innerhalb eines Spiels überstehen und haben trotzdem weiter auf Sieg gespielt und konnten uns am Ende dafür belohnen. Solche Spiele musst du dann auch ziehen wenn du mal kein Spielglück hast."

Matchwinner Halil Ibrahim Yilmaz spielte erneut eine große Rolle. "Aber es ist nicht nur Ibo Yilmaz, der natürlich eiskalt aktuell ist. Das gibt der ganzen Mannschaft Selbstvertrauen und eine gewisse Sicherheit, dass man jeder Zeit vorne ein Tor machen kann", lobte Weber die Mannschaft. Ein ausführliches Porträt von Yilmaz seht ihr in der neuen Folge der Video-Show "Kreisliga Royal".

Als nächstes geht es zum Top-Spiel nach Gießen. Der FC Gießen hatte einen holprigen Start in die Hessenliga-Saison, hat aktuell jedoch eine gute Phase, auf die sich die Eddersheimer und Carsten Weber in der kommenden Woche vorbereiten werden.