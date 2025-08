Yilmaz sorgt für Eddersheimer Top-Einstand

Hattersheim. Der FC Eddersheim startet mit einem 3:1 in die neue Hessenliga-Saison. Auch, weil Halil Ibrahim Yilmaz (22 Tore in der Vorsaison) seine Treffsicherheit während der Sommerpause nicht verlernt hat, gegen den SC Hanau einen Dreierpack schnürte.

"Nicht nur gemessen an seinen Toren hat er ein sehr gutes Spiel gemacht", lobte Trainer Carsten Weber nach dem Spiel. In dem Yilmaz bereits nach fünf Minuten per Distanzschuss knipste (5.), die insgesamt "sehr griffige Anfangsphase" seiner Mannschaft mit der Führung belohnte. Auch deshalb kam der Ausgleich der Gäste aus Hanau durch Zubayr Amiri - Cousin von Mainz-Profi Nadiem - etwas überraschend (13.). "Wir hatten so viele Ausfälle in der Vorbereitung", schickte Weber gegen den SCH die gleiche Elf wie beim 8:1-Hessenpokal-Erfolg bei Kreisoberligist SG Orlen ins Rennen. Bei den angeschlagenen Niklas Kraus und Neuzugang Angel Arthee (kam vom SV Unter-Flockenbach) reichte es jeweils nur für Kurzeinsätze.

"Da ist ganz viel Potenzial, was noch dazukommen wird", hofft Weber auf eine entspanntere Personalsituation in den kommenden Wochen. Umso wichtiger, dass die Rädchen dennoch bereits ineinander greifen, Yilmaz nach einer Cem-Kara-Ecke per Kopf (24.) die Weichen wieder auf Heimsieg stellte.

"Findungsphase" der Mannschaft soll auch taffem Auftaktprogramm standhalten

Die 2:1-Pausenführung hätte aber auch höher ausfallen können, hätte da nicht Simon Lüders (45.) die Riesenchance auf das 3:1 ausgelassen. Das folgte dann knapp 25 Minuten nach Wiederanpfiff: Das einfachste Tor des Tages von Yilmaz, der nur noch abstauben musste (69.), das Spiel damit entschied. "Wir sind sehr glücklich darüber, mit drei Punkten in die Saison zu starten", sagt Weber. Mit dem Wissen, dass sich seine Mannschaft noch in einer "Findungsphase" befindet. Echte Gradmesser sind dabei die kommenden drei Spiele gegen Waldgirmes (A), Weidenhausen (H) und RW Walldorf (H). Hinzu kommt das Hessenpokal-Highlight in der zweiten Runde gegen Ligakonkurrent Türk Gücü Friedberg (3. September). "Es ist schön, dass wir ein Heimspiel haben. Friedberg ist zudem ein sehr reizvoller Gegner", findet Weber, der wie einige seiner Spieler zudem eine TGF-Vergangenheit hat.

