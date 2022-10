Yilmaz sichert Fortunas U19 spät noch einen Punkt Nur 2:2 gegen den SC Verl.

Sein Team leistete sich gegen einen gut organisierten Gegner vor allem im ersten Abschnitt viele Fehler, die der Gast dankend annahm. So ging dem frühen 0:1 ein eigener Einwurf an der Mittellinie und ein missglückter Rückpass voraus (6.). Beim 1:2 machte Keeper Moritz Krenc eine unglückliche Figur, als er einen gefangenen Ball nach Zusammenprall mit dem Pfosten wieder fallen ließ. Immerhin bissen sich die Gastgeber, die durch Jaden Meyer per Strafstoß zwischenzeitlich zum 1:1-Ausgleich kamen (22.), nach der Pause in die Partie. Enes Yilmaz (88.) bewahrte die Flingerner spät vor einer Heimniederlage und hielt den auf einem Abstiegsrang liegenden SCV auf Distanz.