Yilmaz mit Dreierpack Nummer fünf: FC Eddersheim demontiert Friedberg

Logisch, dass die qualitativ gut bestückten Gäste, danach besser ins Spiel fanden. Mit Felix Koob hatte der FCE hinten einen sicheren Rückhalt. Vorne hätten Kraus (Innenpfosten) und Schorr dennoch treffen können. Spätestens mit dem 4:0 durch Yilmaz (60.), der eine Flanke von Jonas Kummer über die Linie drückte, waren die letzten Hoffnungen der Gäste begraben. Die zuvor -hätte Noah Michel nicht vorbeigelupft - den Anschluss hätten herstellen können. "Das hat uns schon sehr gutgetan", weiß Weber, der auch die "Energie" der Einwechselspieler lobte.

Yilmaz hat jetzt schon mehr Tore auf dem Konto als nach der kompletten vergangenen Saison

Yilmaz´ Arbeitstag war nach 84. Minuten beendet, Angel Arthee kam für ihn. Vier Minuten zuvor markierte er sein drittes Tor (80.) - Saisontor 21, gleichzeitig sein fünfter Dreierpack. Zwölfmal lief er in der laufenden Spielzeit auf, traf jetzt schon häufiger als nach 32 Partien in der vergangenen Saison, in der es "nur" 20 Treffer waren. "Er ist in einer außergewöhnlichen Form", sagt Weber, der - nicht gemessen an der Torquote - vor allem seinen Einfluss auf die Mannschaft in den Vordergrund stellt. "Das habe ich ihm auch bei der Auswechslung gesagt."

Weber: Tabellenverbot bis zum 34. Spieltag

Sieben Spiele ungeschlagen, 35 Punkte, ein Schnitt von 2,5 Zählern pro Spiel - dazu Tabellenzweiter inklusive eines Spiels in der Hinterhand, mit dem der FCE bei einem Sieg dann an der Eintracht (am 10. Dezember treffen beide Teams aufeinander) vorbeiziehen kann. "Wir schauen bis zum 34. Spieltag nicht auf die Tabelle. Bis dahin sind es nur Momentaufnahmen", bewahrt Weber Bodenhaftung und erinnert an das nächste knifflige Spiel am nächsten Samstag (14:30 Uhr) bei der U21 von Darmstadt 98.