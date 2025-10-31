Yilmaz mit Dreierpack Nummer fünf: FC Eddersheim demontiert Friedberg

Hattersheim. Der FC Eddersheim reitet weiter auf der Erfolgswelle. Mit 5:0(3:0) ließ die Elf von Trainer Carsten Weber am Freitagabend Türk Gücü Friedberg zuhause abblitzen, danach stand eine Halloween-Party im Vereinsheim an. Die Tabellenführung durfte der FCE vorerst jedoch nicht feiern, da die U21 von Eintracht Frankfurt beim SV Hummetroth keine Federn ließ (4:1).
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"Es war heute ein unfassbares Fußballspiel", staunte Eddersheims Sportlicher Leiter Erich Rodler nach Abpfiff. "Das waren 90 Minuten Vollgas", strahlte derweil Weber. Zumal seine Mannschaft bereits nach einer Viertelstunde mit 3:0 führte. Patrick Schorr eröffnete per Traumtor aus zweiter Reihe, jubelte im Anschluss aufgrund seiner Türk-Gücü-Vergangenheit nicht (4.). Ibo Yilmaz erhöhte (9.) per Heber und Niklas Kraus - ebenfalls Ex-Friedberger - setzte aus zentraler Position nochmal einen drauf (14.). "Die ersten 20 Minuten waren herausragend. Wir waren extrem aggressiv, haben guten Fußball gespielt und waren vorne effektiv. Da war alles", lobte Weber.
Logisch, dass die qualitativ gut bestückten Gäste, danach besser ins Spiel fanden. Mit Felix Koob hatte der FCE hinten einen sicheren Rückhalt. Vorne hätten Kraus (Innenpfosten) und Schorr dennoch treffen können. Spätestens mit dem 4:0 durch Yilmaz (60.), der eine Flanke von Jonas Kummer über die Linie drückte, waren die letzten Hoffnungen der Gäste begraben. Die zuvor -hätte Noah Michel nicht vorbeigelupft - den Anschluss hätten herstellen können. "Das hat uns schon sehr gutgetan", weiß Weber, der auch die "Energie" der Einwechselspieler lobte.
Yilmaz´ Arbeitstag war nach 84. Minuten beendet, Angel Arthee kam für ihn. Vier Minuten zuvor markierte er sein drittes Tor (80.) - Saisontor 21, gleichzeitig sein fünfter Dreierpack. Zwölfmal lief er in der laufenden Spielzeit auf, traf jetzt schon häufiger als nach 32 Partien in der vergangenen Saison, in der es "nur" 20 Treffer waren. "Er ist in einer außergewöhnlichen Form", sagt Weber, der - nicht gemessen an der Torquote - vor allem seinen Einfluss auf die Mannschaft in den Vordergrund stellt. "Das habe ich ihm auch bei der Auswechslung gesagt."
Sieben Spiele ungeschlagen, 35 Punkte, ein Schnitt von 2,5 Zählern pro Spiel - dazu Tabellenzweiter inklusive eines Spiels in der Hinterhand, mit dem der FCE bei einem Sieg dann an der Eintracht (am 10. Dezember treffen beide Teams aufeinander) vorbeiziehen kann. "Wir schauen bis zum 34. Spieltag nicht auf die Tabelle. Bis dahin sind es nur Momentaufnahmen", bewahrt Weber Bodenhaftung und erinnert an das nächste knifflige Spiel am nächsten Samstag (14:30 Uhr) bei der U21 von Darmstadt 98.