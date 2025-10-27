Yildizadoymaz übt deutliche Kritik am Unparteiischen

Der TuS Davenstedt hat am 13. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover eine klare 0:3-Niederlage beim TuS Garbsen hinnehmen müssen – ein Ergebnis, das jedoch durch mehrere umstrittene Schiedsrichterentscheidungen stark überschattet wurde. Trainer Fatih Yildizadoymaz fand nach der Partie deutliche Worte für den Auftritt des Unparteiischen.

„Leider haben wir erneut ein frühes Gegentor nach einem Standard kassiert – das hat unseren Plan gleich zu Beginn durcheinandergebracht“, sagte Yildizadoymaz. Schon nach fünf Minuten brachte Marcel Rack die Gastgeber in Führung. Davenstedt zeigte sich zwar bemüht, kam aber trotz mehrerer aussichtsreicher Offensivaktionen nicht zum Abschluss – auch, weil gleich drei mögliche Strafstöße nicht gegeben wurden. „Zweimal nach Handspiel und einmal nach einem klaren Foul an unserem Spieler im Strafraum“, betonte Yildizadoymaz. „Keine dieser Szenen wurde geahndet, was für uns absolut unverständlich ist.“

Nach dem Seitenwechsel traf Emmanuel Opoku Boamah zum 2:0 (55.), ehe Jan Rohde wenig später mit dem 3:0 (63.) den Endstand markierte. Davenstedt hatte zwar noch Gelegenheiten, den Anschluss herzustellen, scheiterte jedoch mehrfach am gut aufgelegten Garbsener Keeper Yannick Hanuschke.

„Garbsen war in den entscheidenden Momenten konsequenter und hat den Sieg verdient“, räumte Yildizadoymaz ein – fügte aber an: „Die Summe an Fehlentscheidungen hat erheblichen Einfluss auf den Spielverlauf gehabt.“ Neben den nicht gegebenen Elfmetern sorgte auch ein wegen angeblichen Abseits aberkanntes Tor der Gäste für Diskussionen. „Selbst Zuschauer und Garbsener Spieler konnten das nicht nachvollziehen“, so der Davenstedter Trainer.

In ungewöhnlich deutlicher Form kritisierte Yildizadoymaz die Leistung des Schiedsrichters Joshua Just: „Der Unparteiische wirkte überfordert, traf mehrere schwer nachvollziehbare Entscheidungen und hatte auch im Umgangston keine souveräne Linie. Teilweise war sein Verhalten respektlos – und das wurde sogar von Spielern des Gegners wahrgenommen.“

Laut dem Coach war ein Schiedsrichterbeobachter anwesend. „Ich hoffe sehr, dass diese Eindrücke dort entsprechend bewertet werden. So eine Leistung sollte in dieser Spielklasse nicht vorkommen“, sagte Yildizadoymaz.

Davenstedt verliert den Anschluss

Sportlich bedeutet die Niederlage einen weiteren Rückschlag. Mit nun 13 Punkten aus 12 Spielen bleibt Davenstedt auf Rang zwölf und muss den Blick eher nach unten richten. Garbsen hingegen klettert durch den Heimsieg in die obere Tabellenhälfte.

Yildizadoymaz will sich und sein Team nun auf die kommenden Aufgaben konzentrieren: „Wir müssen uns auf das besinnen, was wir beeinflussen können – unsere eigene Leistung. Alles andere liegt nicht in unserer Hand.“

TuS Garbsen – TuS Davenstedt 3:0

TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Mehmet Akcay (68. Fjon Böttcher), Tim Windhorn, Bennet Busse (77. Daniel Skowronek), Emmanuel Opoku Boamah (72. Yunus Emre Kelleci), Jan Rohde, Eray Aksoy, Felix Beiser, Manuel-Jose Varela, Muhammed Akin Yalcinkaya (87. Davut Durnagöl), Marcel Rack - Trainer: Daniel Tomaschewski

TuS Davenstedt: Robin Ebinger, Dennis Lattmann, Lukas Arnold, Philipp Iwan, Dominik Rokhlin (60. Mika Roos), Jasmin Sadikovic, Fatih Yildizadoymaz, Mustafa Ghadbouni (76. Tim Kloss), Fabian Pietler (72. Colin Galley), Dominik Biber, Louis-Moritz Albat (66. Niels Burmeister) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz

Schiedsrichter: Joshua Just

Tore: 1:0 Marcel Rack (5.), 2:0 Emmanuel Opoku Boamah (55.), 3:0 Jan Rohde (63.)