Yildizadoymaz ärgert sich über vermeidbaren Gegentreffer

Der TuS Davenstedt hat in der Bezirksliga 2 Hannover erneut Punkte liegen lassen. Beim Aufsteiger SV Sportfreunde Anderten kam das Team von Trainer Fatih Yildizadoymaz nicht über ein 1:1 hinaus – trotz klarer Spielkontrolle über weite Strecken. „Wir hatten das Spiel über weite Phasen unter Kontrolle“, sagte Yildizadoymaz nach der Partie, „aber wir haben uns wieder selbst geschlagen.“

Davenstedt begann konzentriert und ging früh durch Torjäger Tolgahan Davran in Führung (15.). Die Gäste bestimmten das Geschehen, ließen Ball und Gegner laufen, taten sich jedoch schwer, zwingende Chancen zu erspielen. Kurz vor der Pause dann der Rückschlag: Nach einem individuellen Fehler kam Anderten durch Robert Fech zum Ausgleich (41.). „Das war ein vermeidbarer Gegentreffer – so etwas darf uns nicht passieren“, so Yildizadoymaz.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein zähes Spiel mit wenigen Höhepunkten. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, klare Möglichkeiten blieben Mangelware. Davenstedt suchte geduldig nach Lücken, fand aber kaum Wege durch die kompakt stehende Defensive der Gastgeber. Auch Anderten blieb offensiv bemüht und trat mutiger auf als erwartet, ohne jedoch gefährlich zu werden.

„Es war kein besonders ansehnliches Spiel, aber Anderten hat das ordentlich gemacht“, lobte Yildizadoymaz den Gegner. „Wir hätten das Spiel trotzdem gewinnen können – vielleicht sogar müssen.“

Davenstedt stagniert im Mittelfeld

Mit nun dreizehn Punkten aus zehn Spielen rutscht Davenstedt in der Tabelle weiter ins Mittelfeld ab. Der Rückstand auf die oberen Plätze wächst, zumal der Abstand zur Top Fünf inzwischen sieben Punkte beträgt. Die Serie von fünf sieglosen Spielen in Folge bremst den ambitionierten Bezirksligisten deutlich.

Der Aufsteiger aus Anderten hingegen sammelt mit dem Punkt weiter wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt und bleibt auf Rang elf.

Für Davenstedt gilt es nun, die kleine Ergebniskrise zu beenden und die zuletzt fehlende Konsequenz wiederzufinden.

SV Sportfreunde Anderten 1922 – TuS Davenstedt 1:1

SV Sportfreunde Anderten 1922: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs, Domenic Bennet Hussel (60. Lennart Ptock), Lenn Warneke, Mack Henriksson (80. Niklas Barfigo), Fynn-Ole Tödter, Joe Ong (73. Francesco Grundmann), Robert Fech, Max Kloss (60. Niclas-Sebastian Spilner), Leon Beulke (73. MHD Subhi Shokair), Jan Kloßek - Trainer: Tobias Faust

TuS Davenstedt: Dawid Dyla, Dominik Rokhlin (70. Lukas Arnold), Jasmin Sadikovic, Mustafa Ghadbouni, Fabian Pietler (85. Philipp Iwan), Paul Lange, Dominik Biber, Louis-Moritz Albat (80. Diego Sousa-Gonzalez), Henrik Menke, Justus Scheidemann (11. Darian Amin), Tolgahan Davran (46. Mika Roos) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz

Schiedsrichter: Nico Schünemann

Tore: 0:1 Tolgahan Davran (15.), 1:1 Robert Fech (41.)